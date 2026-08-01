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Nejdražší samota je v Praze. Ani nejvyšší mzdy často nestačí na vlastní nájem

Dominika Hovadová
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Život o samotě vychází v českém hlavním městě nejdráž ze všech krajů. Přestože zde zaměstnanci pobírají nejvyšší mzdy, většinu příjmu jednotlivcům pohltí bydlení. Po nájmu a energiích jim podle nejnovější analýzy zbývá méně než polovina částky, kterou mají k dispozici lidé například na Ústecku.

Šestadvacetiletý Martin se na pražský Spořilov přestěhoval po rozchodu s přítelkyní. Samostatné bydlení mu sice přineslo soukromí, současně ale výrazně zatížilo jeho rozpočet. Přibližně polovinu výdělku odevzdá za nájem a po zaplacení pojištění i penzijního spoření mu na běžný život zůstává asi třetina mzdy.

Drahé bydlení zasahuje metropoli o to silněji, že více než dvě pětiny pražských domácností tvoří pouze jeden člověk. Právě jednočlenné domácnosti nedokážou rozdělit fixní náklady mezi více příjmů a častěji vyhledávají menší byty.

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