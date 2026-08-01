Nejdražší samota je v Praze. Ani nejvyšší mzdy často nestačí na vlastní nájem

Šestadvacetiletý Martin se na pražský Spořilov přestěhoval po rozchodu s přítelkyní. Samostatné bydlení mu sice přineslo soukromí, současně ale výrazně zatížilo jeho rozpočet. Přibližně polovinu výdělku odevzdá za nájem a po zaplacení pojištění i penzijního spoření mu na běžný život zůstává asi třetina mzdy.
Drahé bydlení zasahuje metropoli o to silněji, že více než dvě pětiny pražských domácností tvoří pouze jeden člověk. Právě jednočlenné domácnosti nedokážou rozdělit fixní náklady mezi více příjmů a častěji vyhledávají menší byty.