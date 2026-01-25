Praha je podle nákladů na život nejdražším městem východní Evropy

Autor:
  8:10
Praha je nejdražším městem východní Evropy z pohledu celkových nákladů na život a bydlení. Na dalších příčkách se umístily Bratislava a Varšava, zatímco Budapešť se v žebříčku nachází výrazně níže. Vyplývá to z indexu databáze Numbeo. Zahrnuje jak běžné výdaje domácností, tak náklady na nájemní bydlení, a poskytuje tak komplexní srovnání finanční náročnosti života ve městech.

Pohled ze Střešovic na bytové domy v Praze Břevnově, ilustrační snímek. (17. října 2011) | foto: Martin Štěrba ČTK

Kombinovaný index vychází z cen potravin, služeb, dopravy, restaurací a energií a zároveň zohledňuje výši nájemného. Propojení každodenních výdajů a bydlení ukazuje, jak finančně náročné je ve městě dlouhodobě žít, nikoli pouze nakupovat nebo trávit volný čas.

„Hlavním dlouhodobým problémem je nedostatečná výstavba, která v Praze ani dalších velkých městech dlouhodobě nestačí pokrývat poptávku. To se promítá nejen do rostoucích cen vlastnického bydlení, ale zprostředkovaně i do vyššího zájmu o nájemní bydlení a růstu nájemného,“ uvedl analytik Gepard Finance David Eim.

Za Prahou následují další metropole regionu s odstupem. Data ukazují na to, že rozdíly v běžných životních nákladech mezi městy nejsou extrémní, ale právě započtení bydlení posouvá Prahu jasně na vrchol regionu.

„Jedním z hlavních tahounů tohoto nelichotivého umístění je drahé bydlení a související položky, které tvoří významnou část rozpočtů domácností. Ceny nájmů i nemovitostí v Praze dlouhodobě rostou rychleji než mzdy a nabídka nových bytů zůstává omezená,“ uvedl analytik Portu Lukáš Raška. Výsledkem je podle něj to, že i při relativně vyšších příjmech vydávají pražské domácnosti na bydlení nadprůměrně velkou část svých rozpočtů, což výrazně zvyšuje celkovou finanční zátěž.

Brno, Ostrava a Plzeň se v kombinovaném žebříčku nacházejí výrazně níže než Praha. Ukazuje to podle analytika, že vysoké celkové náklady nejsou plošným českým jevem, ale soustředí se především do metropolitní oblasti.

„Praha je z pohledu nákladů na bydlení dlouhodobě na první příčce, a to jak u vlastnického, tak nájemního bydlení,“ doplnil analytik Bidli Daniel Horňák. Zajímavé je podle něj to, že mezi dvanácti nejdražšími městy regionu jsou čtyři z Česka, což podle něj potvrzuje silnou koncentraci cenového tlaku právě do velkých měst. „Zároveň je ale vidět, že nájemní bydlení v Praze už má jen omezený prostor pro další růst, zatímco v regionech zůstávají určité rezervy,“ dodal.

Numbeo je světová databáze životních nákladů a globální zdroj dat o kvalitě života. Poskytuje srovnání nákladů na život, cen bydlení, bezpečnosti, zdravotní péče, dopravy a dalších ukazatelů. Pracuje s více než 9,6 milionu cenových údajů z 12 608 měst, které zadalo 872 tisíc přispěvatelů z celého světa.

Pořadí podle indexu životních nákladů:

1Praha, Česká republika59,6
2Bratislava, Slovensko54,5
3Varšava, Polsko53,5
4Brno, Česká republika53,2
5Košice, Slovensko52,2
6Budapešť, Maďarsko51,1
7Plzeň, Česká republika50,8
8Ostrava, Česká republika50,5
9Gdaňsk, Polsko49,7
10Krakov, Polsko49,5
11Vratislav, Polsko49,4
12Pecs, Maďarsko48,3
13Moskva, Rusko47,5
14Lodž, Polsko47,3
15Poznaň, Polsko46,6
16Bukurešť, Rumunsko46,3
17Sofie, Bulharsko46,2
18Debrecín, Maďarsko45,7
19Varna, Bulharsko45,5
20Štětín, Polsko44,8
21Katovice, Polsko44,7

Zdroj: Numbeo

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Bojkot samoobslužných pokladen budí vášně. Nabízíme volbu, hájí se prodejci

ilustrační snímek

Sociální sítě v posledních týdnech zaplavila vlna kritiky směřovaná vůči samoobslužným pokladnám v maloobchodních prodejnách. Spor se rozhořel mezi jejich příznivci a odpůrci. Zatímco jedna skupina...

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

Lululemon stáhl novou řadu legín. Jsou moc průsvitné, stěžují si zákaznice

Legíny řady Get Low, které musela značka Lululemon stáhnout z online prodeje...

Kanadská Společnost Lululemon Athletica dočasně pozastavila online prodej své nové kolekce legín Get Low. Zákazníkům, alespoň podle reakcí na sociálních sítích, vadí, že jsou až příliš odhalující,...

Praha je podle nákladů na život nejdražším městem východní Evropy

Pohled ze Střešovic na bytové domy v Praze Břevnově, ilustrační snímek. (17....

Praha je nejdražším městem východní Evropy z pohledu celkových nákladů na život a bydlení. Na dalších příčkách se umístily Bratislava a Varšava, zatímco Budapešť se v žebříčku nachází výrazně níže....

25. ledna 2026  8:10

Zelená politika může rozbít EU. Plošně konat „dobro“ je drahé, říká ekonom Zámečník

Premium
Miroslav Zámečník

Jak se Čechů dotknou plánované masivní dotace německé vlády pro tamní průmysl? Proč dopad připravovaných emisních povolenek pro domácnosti (ETS 2) bude pro lidi na východě Evropské unie mnohem...

25. ledna 2026

Neplýtvat neznamená vařit ze zbytků. Stále více restaurací jde cestou zero-waste

Restaurace Baldío se snaží zpracovávat i části surovin, které by jiní vyhodili....

Udržitelné vaření se v posledních letech stává větším a větším trendem. Navíc už nejde jen o ekologii, na významu v gastronomii získává i ekonomický rozměr. Vaření „ze zbytků“ ovšem vyžaduje odlišný...

25. ledna 2026

Nigérie zažívá solární revoluci. Fotovoltaika rychle nahrazuje nečisté zdroje

Solární panel v ulic ve čtvrti Ojuelegba v Lagosu v Nigérii (20. srpna 2022)

Jednu z nejméně dostupných a spolehlivých elektrických sítí na světě má Nigérie. Bez přístupu k elektřině tam i v roce 2026 je skoro 90 milionů lidí, což je více než kdekoliv jinde. V blízké...

24. ledna 2026

Trump vyhrožuje Kanadě 100% cly za deal s Čínou. Premiéra ponížil na guvernéra

Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...

Americký prezident Donald Trump v sobotu pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň na sociální síti označil kanadského premiéra Marka Carneyho...

24. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:53

Jak vládnou elity. Zpráva odhaluje vztah mezi politickou a ekonomickou nerovností

Miliardář Elon Musk s budoucím prezidentem USA Donaldem Trumpem v Texasu (19....

Miliardáři mají až 4 000krát vyšší šanci na zisk politického křesla než běžní občané. Růst jmění nejbohatších lidí za posledních pět let dokonce odpovídá majetku celé chudší poloviny lidstva. Do...

24. ledna 2026

Žádné lednové nákupy. Čím dál víc Američanů se připojuje k novému trendu

Fronty u pokladen v americkém supermarketu Costco v Duluthu ve státě Georgia...

Ve Spojených státech se šíří nový trend. K již tradičnímu lednovému omezování alkoholu stále více lidí přidává také škrty v nakupování. Lidi k tomu motivují dlouhodobě rostoucí životní náklady i...

24. ledna 2026

Pálivá jídla dobývají svět, rostoucí poptávka mění stravovací návyky

Americký řetězec rychlého občerstvení Panda Express představil novou položku v...

Trend pálivých pokrmů se rychle šíří po celém světě a stále více lidí je vyhledává. Zájem o chutě Asie roste spolu s ekonomikami a geopolitickou silou tohoto regionu. Podle vědců je tento trend...

24. ledna 2026

Generace Z žije módou doby, kterou nezažila. Značky toho chytře využívají

Oblečení v obchodě značky Hollister v nákupním centru v americkém Austinu (17....

Zástupci generace Z narození od poloviny devadesátých let zhruba do roku 2010 se momentálně zhlížejí v trendech, které měla v oblibě i starší generace koncem 90. let a na počátku nového tisíciletí....

24. ledna 2026

Zdanění bohatých nevyšlo. Francie vybrala pouze čtvrtinu plánované sumy

Protest v Paříži za férové zdanění bohatých (28. září 2025)

Francie na nové mimořádné dani pro nejbohatší obyvatele vybrala jen přibližně čtvrtinu původně plánovaného výnosu. Zvláštní daň z příjmů vysokopříjmových lidí podle údajů ministerstva financí vynesla...

24. ledna 2026  8:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

CSG posiluje vliv v Evropě. Stala se členem prestižní obranné asociace ASD

Advertorial
CSG hlásí rekordní výsledky. Tržby vzrostly o čtvrtinu na 2,8 mld. eur

Průmyslová skupina CSG Michala Strnada získává silnější hlas na evropské úrovni. Po jednomyslném schválení Radou se stala členem Asociace evropského leteckého, bezpečnostního a obranného průmyslu...

24. ledna 2026

Česko patří dortům z medu. Jak východní receptury dobyly svět

Premium
Zleva Marlenka a vpravo Medovník

Medový dezert se stal před více než dvaceti lety jedním ze symbolů tuzemské cukrařiny. Přestože je původem z východu, právě v Česku vznikly dvě silné značky, které dokázaly tradiční recept proměnit...

24. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.