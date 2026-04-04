Oba body si vymínil magistrát mezi celkem dvanácti podmínkami pro získání kladného posudku EIA pro záměr výstavby šesti obytných a komerčních bloků označovaných jako Florenc21.
Celkem záměr počítá s výstavbou 1096 převážně podzemních parkovacích stání . „Studie Porovnání statické dopravy v PPR 2000–2016 stanovila maximální únosnou kapacitu parkování v rámci Pražské památkové rezervace, která je v dnešní době již překročená. Pro budoucí záměry v území Florenc21 studie navrhla rezervu max. 200 parkovacích stání,“ uvedl ve svém vyjádření magistrát. Obává se, že projekt může zhoršit dopravní situaci jak v bezprostředním, tak i širším okolí.
Kromě individuální dopravy ale může mít výstavba negativní dopad i na veřejnou dopravu. V oznámení záměru investor uvedl, že plánuje zastavět takzvanou horní část autobusového nádraží a autobusovou dopravu přesunout do zbytku území mezi větve Negrelliho viaduktu. Celkový počet odjezdových míst by se tím snížil o sedm míst a o dvacet míst by se zmenšil počet odstavných stání pro autobusy.
„Kapacita nádraží bude zachována díky zavedení dynamického řízení provozu a flexibilnímu přidělování odjezdových stání. Jde o princip podobný fungování letišť,“ uvedl mluvčí Penta Real Estate Tomáš Weiss.
Navrhovanému řešení oslovení dopravci věří. „Kolegové z operativy jsou ve spojení s Florencí a změny s nimi řeší a to tak, aby provoz mezinárodních i vnitrostátních linek zůstal zachován v co nejvyšší míře. Aktuálně neplánujeme snižovat počet příjezdů do Prahy,“ uvedl mluvčí Flixbusu Tomáš Beránek. Výhrady neměla ani společnost RegioJet.
Kromě zmenšení nádraží ještě Penta zvažuje eventuální přesun nádraží do parteru jedné z budov, konkrétně komerčního bloku B06, který má vyrůst na místě nynějšího nádraží. V materiálu oznámení EIA ale tato možnost zahrnutá není. Podle sdružení Automat chybí i ve vítězném architektonickém návrhu, který budovu rozpracovává. „Ve vítězném návrhu na stavební blok B06 (lokalita současného ÚAN) je prezentován objekt s komerčním parterem a třemi podzemními podlažími pro parkování - bez varianty zahloubení ÚAN,“ uvedlo sdružení.
Vlaky, busy a čekárna naráz
Podle Weisse už Penta spolu s ÚAN Florenc dopady záměru na autobusovou dopravu zpracovává. V konečném důsledku nepůjde ale jen o souběh komerční výstavby a autobusové dopravy. V nevelkém území je totiž plánována i jedna z nejvýznamnějších železničních staveb v metropoli, sjezd z Negrelliho viaduktu, který umožní napojení vlaků z pražského letiště na hlavní nádraží. Právě ten je možné stavět pouze v úzkém prostoru mezi jižním rozvětvením viaduktu směrem na Karlín a Masarykovo nádraží.
Proto se dlouhodobě předpokládalo, že autobusy budou muset jít pod zem. S tímto řešením ale už Penta nepočítá mimo jiné i kvůli problematice možného požáru elektrobusu v podzemních prostorech. Ve hře jsou tak pouze dvě výše uvedené varianty. Rozhodnout by o nich mohla studie dálkové dopravy připravovaná organizátorem dopravy ROPID a Institutem plánování IPR.
Při odsunu nádraží o zhruba 200 metrů směrem ke Karlínu počítá projekt s výstavbou nové odbavovací haly, která by měla vzniknout v prostoru nynějšího parkoviště. Zároveň je to místo, kde zároveň Správa železnic plánuje sjezdovou rampu nové trati. Trať, která je součástí takzvaného nového spojení II, potřebuje sjet pod úroveň země zhruba v místech dnešní benzinové pumpy, kde by měla vzniknout nová částečně podzemní zastávka Florenc.
„Realizace Nového spojení II neomezí průjezd autobusů v současné trase a nebude mít negativní dopad na provoz nádraží,“ ujišťuje Weiss.