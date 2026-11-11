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V Praze otevřelo bistro s currywurstem. Lidé na klobásu zdarma čekali i v dešti

Eliška Sýkorová
  13:54
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V Praze dnes otevřelo bistro Currywurst 11. Pro prvních sto zákazníků nabídli...

V Praze dnes otevřelo bistro Currywurst 11. Pro prvních sto zákazníků nabídli klobásu s omáčkou zdarma. (11. listopadu 2026) | foto: Eliška Sýkorová, iDNES.cz

Zákazníky od návštěvy neodradilo ani čekání v dešti. (11. listopadu 2026)
V Praze dnes otevřelo bistro Currywurst 11. Pro prvních sto zákazníků nabídli...
Po první půlhodině vydalo bistro 52 klobás. (11. listopadu 2026)
Prodejna Currywurst 11 v Palackého ulici v Praze asi dvě hodiny před...
11 fotografií
V centru Prahy dnes otevřelo bistro Currywurst 11 – první podnik nabízející oblíbený německý street food. Fronta se zde začala tvořit už před otevřením, protože bistro nabízelo prvních sto klobás s omáčkou zdarma.

„Je to skvělé. Žádná očekávání jsme raději neměli, ale máme z toho radost,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Ondřej Bednář, provozní ředitel skupiny Dim Sum Spot, pod kterou nový podnik spadá.

Currywurst 11 připravoval tři čtvrtě roku a slavnostně ho otevřel 11. listopadu v jedenáct hodin. Prvním sto zákazníkům navíc slíbil klobásu zdarma.

I přes nepříznivé počasí se před vchodem začala tvořit fronta, ve které hosté čekali desítky minut.

„Byl jsem na otevření jak Popeys, tak Five Guys, na to jsem si tehdy bral dokonce dovolenou. Jsem zvědavý, jaké to bude tady,“ řekl jeden z mužů čekajících ve frontě. „Co se to tu děje?“ ptala se paní, která procházela kolem, a nakonec se do řady také postavila.

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Podnik nabízí autentickou verzi oblíbeného berlínského street foodu. Kromě tradičního grilovaného bratwurstu ale servíruje i hrubě mleté bauernwursty s bylinkami a jemné bockwursty připravované v páře. Na své si přijdou také vegetariáni, pro které je připravená alternativa z hrachu.

Currywurst tradičně doplňuje rajčatová omáčka zasypaná kari kořením. Mimo ní ale restaurace podává i verzi „Echt Amerika“ s kokakolou, českou s povidly, kmínem a pivem či hořčičnou s medem. Jako přílohu mohou hosté zvolit hranolky, pečivo, kysané zelí, nakládanou zeleninu a kimchi. Nabídku doplní německá piva, domácí limonády a další nápoje.

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52 wurstů za půl hodiny

„Je to výborné, nejvíce nám chutná ta s bylinkami. Ke všem jsme si dali hořčičnou omáčku a je to vážně skvělé,“ popsala jedna ze zákaznic.

Půl hodiny po otevření bistro vydalo již 52 currywurstů. „Myslím, že u sta nezůstaneme a budeme rozdávat zdarma celý den. Zásob máme dost,“ dodal Bednář. Za klobásu s omáčkou pak hosté zaplatí 150 korun, za přílohu dalších dvacet.

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Ondřej Bednář spolu s Tomášem Humlem a Martinem Červenkou založil síť restaurací Dim Sum Spot, která v Praze a Liberci prodává asijské knedlíčky.

První pobočku otevřeli před sedmi lety na Letné, následoval Anděl a ulice Palackého, přímo vedle nově otevřeného Currywurst 11. Za minulý rok skupina utržila 71 milionů korun.

Chutná vám currywurst?

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