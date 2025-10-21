„V Česku zaznamenala Praha meziroční růst jak na trhu prodejů, tak i nájmů. Nejvýraznější zvýšení se týká cen bytů v obou segmentech. Nabídkové ceny bytů k prodeji vzrostly o 17 procent, zatímco nájemné se zvýšilo o 13 procent. Důvodem je rostoucí poptávka, kterou významně podporuje příliv studentů a mladých profesionálů,“ uvedl Jan Hrubý, generální ředitel společnosti RE/MAX pro Česko a Slovensko, která provedla analýzu, z níž vyplynuly zmíněné výsledky.
Například v Berlíně se metr čtvereční v bytě prodával za 5 751 eur (140 000 korun). Ve Vídni se byty prodávaly za 5 464 eur (133 000 korun) za metr čtvereční a v Madridu za 6 048 eur (147 000 korun) za metr čtvereční. V italském Miláně činila cena metru čtverečního 5 550 eur (135 000 korun), v Barceloně 4 985 eur (121 000 korun) a v Římě 3 425 eur (83 000 korun).
Kromě Turecka, kde jsou ceny nemovitostí výrazně nižší než v evropských městech, se ceny pod 2 400 eury (58 000 korun) za metr čtvereční pohybovaly ještě v Bulharsku. Výrazně nejdražší bylo bydlení v německém Mnichově. Tam metr čtvereční v bytě stál přes 8650 eur (přes 210 000 korun).
|Město
|Cena bytu
|Praha
|5 739
|Mnichov
|8 650
|Berlín
|5 751
|Milán
|5 550
|Řím
|3 425
|Lisabon
|5 140
|Madrid
|6 048
|Barcelona
|4 985
|Istanbul
|1 180
|Ankara
|691
|Vídeň
|5 464
|Sofia
|2 365
|Zdroj: RE/MAX
Zásadní rozdíl mezi Českem a vyspělými evropskými zeměmi podle analýzy spočívá v dostupnosti vlastnického bydlení. Zatímco v Česku je k pořízení bytu potřeba v průměru 12 celoročních platů, v Itálii, Španělsku, Německu či Rakousku na nákup stačí přibližně polovina.
RE/MAX s odkazem na data Českého statistického úřadu uvádí, že v polovině letošního roku průměrný hrubý měsíční příjem v Česku činil přibližně 49 400 Kč (zhruba 1976 eur), zatímco podle Eurostatu dosahoval v Německu přes 4 000 eur (97 300 korun), v Rakousku 3 800 eur (92 400 korun), ve Francii okolo 3 500 eur (85 100 korun) a v Itálii přibližně 2 500 eur (61 000 korun).
|
Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce
Přestože jsou ceny bytů v Praze srovnatelné či dokonce vyšší než v řadě evropských metropolí, nájmy podle analýzy zůstávají relativně nižší. Dáno to je především slabší kupní silou Čechů. Průměrná nabídková cena za pronájem metru čtverečního činila v Praze 17 eur (414 korun), zatímco v Berlíně nebo Miláně to bylo 21 eur (510 korun), v Barceloně 22 eur (535 korun) a v Madridu 23 eur (560 korun).
„Poptávka po pronájmech zůstává v Česku silná, zejména po menších bytech ve velkých městech, kde je konkurence vysoká a byty se často pronajímají téměř okamžitě,“ dodal Hrubý.
Podle Indexu prosperity a finančního zdraví zpracovaného Českou spořitelnou a portálem Evropa v datech jsou podmínky k bydlení v Česku nyní páté nejhorší mezi státy EU. Asi desetina lidí vydá na bydlení přes 40 procent svých příjmů.
|Město
|Cena nájmu
|Praha
|17
|Mnichov
|24
|Milán
|21
|Řím
|18
|Lisabon
|21
|Madrid
|23
|Barcelona
|22
|Istanbul
|7
|Ankara
|5
|Sofia
|9
|Zdroj: RE/MAX