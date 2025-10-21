Pražské byty jsou stejně drahé jako v Berlíně, Vídni nebo Madridu, zjistila analýza

Ceny bytů v Praze byly v polovině letošního roku vyšší nebo srovnatelné s cenami bytů v Berlíně, Vídni nebo Madridu. Průměrná nabídková cena za metr čtvereční činila v přepočtu necelých 140 000 korun. Dlouhodobě je hodnota pražských bytů vyšší než například v Barceloně nebo Římě. Ve státech západní Evropy jsou přitom vyšší průměrné mzdy. Nájmy v Praze jsou ale proti většině západních měst levnější.
„V Česku zaznamenala Praha meziroční růst jak na trhu prodejů, tak i nájmů. Nejvýraznější zvýšení se týká cen bytů v obou segmentech. Nabídkové ceny bytů k prodeji vzrostly o 17 procent, zatímco nájemné se zvýšilo o 13 procent. Důvodem je rostoucí poptávka, kterou významně podporuje příliv studentů a mladých profesionálů,“ uvedl Jan Hrubý, generální ředitel společnosti RE/MAX pro Česko a Slovensko, která provedla analýzu, z níž vyplynuly zmíněné výsledky.

Například v Berlíně se metr čtvereční v bytě prodával za 5 751 eur (140 000 korun). Ve Vídni se byty prodávaly za 5 464 eur (133 000 korun) za metr čtvereční a v Madridu za 6 048 eur (147 000 korun) za metr čtvereční. V italském Miláně činila cena metru čtverečního 5 550 eur (135 000 korun), v Barceloně 4 985 eur (121 000 korun) a v Římě 3 425 eur (83 000 korun).

Kromě Turecka, kde jsou ceny nemovitostí výrazně nižší než v evropských městech, se ceny pod 2 400 eury (58 000 korun) za metr čtvereční pohybovaly ještě v Bulharsku. Výrazně nejdražší bylo bydlení v německém Mnichově. Tam metr čtvereční v bytě stál přes 8650 eur (přes 210 000 korun).

Průměrná nabídková cena za metr čtvereční v prvním pololetí (v eurech):
MěstoCena bytu
Praha5 739
Mnichov8 650
Berlín5 751
Milán5 550
Řím3 425
Lisabon5 140
Madrid6 048
Barcelona4 985
Istanbul1 180
Ankara691
Vídeň5 464
Sofia2 365
Zdroj: RE/MAX

Zásadní rozdíl mezi Českem a vyspělými evropskými zeměmi podle analýzy spočívá v dostupnosti vlastnického bydlení. Zatímco v Česku je k pořízení bytu potřeba v průměru 12 celoročních platů, v Itálii, Španělsku, Německu či Rakousku na nákup stačí přibližně polovina.

RE/MAX s odkazem na data Českého statistického úřadu uvádí, že v polovině letošního roku průměrný hrubý měsíční příjem v Česku činil přibližně 49 400 Kč (zhruba 1976 eur), zatímco podle Eurostatu dosahoval v Německu přes 4 000 eur (97 300 korun), v Rakousku 3 800 eur (92 400 korun), ve Francii okolo 3 500 eur (85 100 korun) a v Itálii přibližně 2 500 eur (61 000 korun).

Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

Přestože jsou ceny bytů v Praze srovnatelné či dokonce vyšší než v řadě evropských metropolí, nájmy podle analýzy zůstávají relativně nižší. Dáno to je především slabší kupní silou Čechů. Průměrná nabídková cena za pronájem metru čtverečního činila v Praze 17 eur (414 korun), zatímco v Berlíně nebo Miláně to bylo 21 eur (510 korun), v Barceloně 22 eur (535 korun) a v Madridu 23 eur (560 korun).

„Poptávka po pronájmech zůstává v Česku silná, zejména po menších bytech ve velkých městech, kde je konkurence vysoká a byty se často pronajímají téměř okamžitě,“ dodal Hrubý.

Podle Indexu prosperity a finančního zdraví zpracovaného Českou spořitelnou a portálem Evropa v datech jsou podmínky k bydlení v Česku nyní páté nejhorší mezi státy EU. Asi desetina lidí vydá na bydlení přes 40 procent svých příjmů.

Průměrná nabídková cena nájmu za metr čtvereční v prvním pololetí (v eurech):
MěstoCena nájmu
Praha17
Mnichov24
Milán21
Řím18
Lisabon21
Madrid23
Barcelona22
Istanbul7
Ankara5
Sofia9
Zdroj: RE/MAX

