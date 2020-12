Praha má stále nejdražší byty ve střední Evropě, stojí 14 ročních mezd

20:00

Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vydělával 13,9 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Vyplývá to ze studie developerské společnosti Central Group. Jde o údaje na konci třetího čtvrtletí. Z porovnávaných měst v regionu je to nejvíce. V přepočtu na plat bydlí levněji i ve Vídni či Mnichově.