Developeři prodali v Praze méně nových bytů. Cena byla vyšší, uvádí analýza

Autor: ,
  11:33
V letošním třetím čtvrtletí developeři prodali v Praze 1 700 nových bytů, meziročně o 8,1 procenta méně. Proti druhému čtvrtletí to bylo méně o 2,9 procenta. Průměrná nabídková cena nových pražských bytů však vzrostla o 7,8 procenta na 173 305 korun za metr čtvereční. Vyšší ceny ovlivňuje vysoká poptávka i rostoucí cena staveb, materiálů a pozemků, uvádí analýza společností Trigema, Skanska a Central Group.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Yan Renelt, MAFRA

I přes pokles ve třetím čtvrtletí developeři v letošním roce zatím prodali v hlavním městě 6 tisíc nových bytů, což je meziročně o 12 procent více. Je tak podle nich možné, že se v Praze v roce 2025 prodá přes 7 500 nových bytů, což by byl nový prodejní rekord.

„Nadprůměrná poptávka po nových bytech jasně ukazuje, že koupě nemovitosti dnes představuje účinný způsob, jak uchovat hodnotu financí a zároveň je dále zhodnotit. Rostoucí ceny nájmů v metropoli zároveň zvyšují atraktivitu investice do nemovitosti jako stabilního a dlouhodobě výnosného aktiva,“ uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.

Nejvíce nových bytů se prodalo v Praze 9, kde byly také téměř nejlevnější. V části, kde v posledních letech vznikla řada nových developerských projektů, se za tři čtvrtletí prodalo 27 procent ze všech nových pražských prodaných bytů. Po té následovala Praha 5 s 21procentním podílem a Praha 4 a 10, kde v obou případech podíl tvořil 16 procent.

Ceny nových bytů rostou

Nejžádanější dispozicí bytů zůstala 2+kk, která tvořila přibližně čtyřicet procent prodejů. V nejlevnější Praze 9 a 10 se nabídkové ceny nových bytů pohybovaly okolo 160 tisíc Kč za metr čtvereční. Naopak nejdražší byly v centru města, tedy v Praze 1 a 2. Tam ceny v průměru činily přes 200 tisíc Kč za metr čtvereční.

„Ceny nových bytů v Praze si udržují růstové tempo. Tento trend bude nadále pokračovat, protože hlavní příčina zůstává neřešena – dlouhodobě nefunkční proces schvalování nové výstavby a neefektivní územní plánování, které brání dostatečnému doplňování nabídky.

V kombinaci se silnou poptávkou a rostoucími náklady prakticky všech vstupů tak nelze očekávat obrat,“ řekl Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential.

Koncem září bylo podle analýzy v Praze v nabídce 5 700 nových bytů, což je téměř stejně jako před rokem. Nejvyšší nabídka zůstala na Praze 9, která tvoří zhruba čtvrtinu trhu.

Po ní následuje Praha 5 a 10, každá se zhruba 20procentním podílem počtu volných bytů. Počet bytů k prodeji se v hlavním městě téměř tři roky pohybuje okolo 5 500. Investoři v Praze podle dat developerů připravují výstavbu zhruba 150 tisíc nových bytů.

V krajích mimo Prahu developeři prodali ve třetím čtvrtletí 2126 nových bytů, od začátku roku to pak bylo 6 425, meziročně o šest procent více. Největšími trhy byly tradičně Jihomoravský a Středočeský kraj. Průměrná prodejní cena činila 109.943 Kč za metr čtvereční.

22. října 2025  11:33

