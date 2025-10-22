Developeři prodali v Praze méně nových bytů. Cena byla vyšší, uvádí analýza

I přes pokles ve třetím čtvrtletí developeři v letošním roce zatím prodali v hlavním městě 6 tisíc nových bytů, což je meziročně o 12 procent více. Je tak podle nich možné, že se v Praze v roce 2025 prodá přes 7 500 nových bytů, což by byl nový prodejní rekord.
„Nadprůměrná poptávka po nových bytech jasně ukazuje, že koupě nemovitosti dnes představuje účinný způsob, jak uchovat hodnotu financí a zároveň je dále zhodnotit. Rostoucí ceny nájmů v metropoli zároveň zvyšují atraktivitu investice do nemovitosti jako stabilního a dlouhodobě výnosného aktiva,“ uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.
|
Praha chce stavět tisíce dostupných bytů. Povolení má zatím jen pro desítky
Nejvíce nových bytů se prodalo v Praze 9, kde byly také téměř nejlevnější. V části, kde v posledních letech vznikla řada nových developerských projektů, se za tři čtvrtletí prodalo 27 procent ze všech nových pražských prodaných bytů. Po té následovala Praha 5 s 21procentním podílem a Praha 4 a 10, kde v obou případech podíl tvořil 16 procent.
Ceny nových bytů rostou
Nejžádanější dispozicí bytů zůstala 2+kk, která tvořila přibližně čtyřicet procent prodejů. V nejlevnější Praze 9 a 10 se nabídkové ceny nových bytů pohybovaly okolo 160 tisíc Kč za metr čtvereční. Naopak nejdražší byly v centru města, tedy v Praze 1 a 2. Tam ceny v průměru činily přes 200 tisíc Kč za metr čtvereční.
|
Vila v Praze se prodává za 189 milionů. Podívejte se i na další krásky
„Ceny nových bytů v Praze si udržují růstové tempo. Tento trend bude nadále pokračovat, protože hlavní příčina zůstává neřešena – dlouhodobě nefunkční proces schvalování nové výstavby a neefektivní územní plánování, které brání dostatečnému doplňování nabídky.
V kombinaci se silnou poptávkou a rostoucími náklady prakticky všech vstupů tak nelze očekávat obrat,“ řekl Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential.
Koncem září bylo podle analýzy v Praze v nabídce 5 700 nových bytů, což je téměř stejně jako před rokem. Nejvyšší nabídka zůstala na Praze 9, která tvoří zhruba čtvrtinu trhu.
|
Praha má málo městských bytů, dostupné bydlení se stává nedosažitelným
Po ní následuje Praha 5 a 10, každá se zhruba 20procentním podílem počtu volných bytů. Počet bytů k prodeji se v hlavním městě téměř tři roky pohybuje okolo 5 500. Investoři v Praze podle dat developerů připravují výstavbu zhruba 150 tisíc nových bytů.
V krajích mimo Prahu developeři prodali ve třetím čtvrtletí 2126 nových bytů, od začátku roku to pak bylo 6 425, meziročně o šest procent více. Největšími trhy byly tradičně Jihomoravský a Středočeský kraj. Průměrná prodejní cena činila 109.943 Kč za metr čtvereční.