Přestože nemovitost na stránkách realitní kanceláře již dohledatelná není, podle makléřky Radky Inovecké je stále na prodej za nižší desítky milionů korun. „Současné majitelky si zatím nepřejí, aby se na portálech objevovala. Zájemci ji ale můžou najít například na sociálních sítích,“ uvedla pro iDNES.cz.
Základy kaple byly položeny na počest bitvy na Bílé hoře v roce 1628, kdy se počítalo s tím, že z ní bude klášter řádu servitů, oficiálně Řádu služebníků Mariiných.
Stavba ale nikdy nebyla dokončena. Italským mnichům byla v Praze zima, přes místo často táhla nepřátelská vojska a nebyl zde dostatek vody. Nakonec se v roce 1719 část budovy přestavěla na zájezdní hostinec, u kterého vznikla malá kaple zasvěcena svatému Martinovi.
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„V roce 1782 zrušil Josef II. polovinu kostelů a kaple tak hledala jiné využití. Postupně se z ní stal rodinný dům, který v devadesátých letech minulého století prošel zásadní rekonstrukcí,“ vysvětluje Inovecká. „Bohužel tehdy bylo možné všechno, takže i zde si své místo našla plastová okna.“
Nový majitel bude muset stavbu opravit znovu. V posledních letech zde totiž nikdo nežil a zdi nasály vlhkost. „To místo má obrovský potenciál a může z něj být buď netradiční bydlení nebo sídlo nějaké firmy. Po dohodě s památkáři z něj ale vlastník může udělat i úplně něco jiného,“ dodává.
Církevní stavby přestavěné na bydlení jsou v Česku raritou. V případě, že se do rekonstrukce někdo pustí, volí většinou klášter, protože už má hotové obytné místnosti.
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