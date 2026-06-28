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Praha by se měla o turistiku zajímat víc. Inspirací je teď Budapešť, říká hoteliérka

Jan Bohata
Markéta Hedejová

Markéta Hedejová | foto: Czech Inn Hotels

Hotel Don Giovanni
Hotel Dorint Don Giovanni v Praze
Budova hotelu Don Giovanni
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8 fotografií
Válka na Blízkém východě se zatím do zájmu o české hotely příliš nepropsala. „Víc Praze chybí důslednější lobbování za pořadatelství velkých sportovních a společenských akcí. Třeba v porovnání s Budapeští,“ říká manažerka Markéta Hedejová, jež stojí v čele pražského hotelu Don Giovanni, jenž je součástí skupiny Czech Inn Hotels.

„Konkurence je dnes velká, byť ne každý služby poskytuje v potřebné kvalitě,“ dodává k současné situaci v cestovním ruchu.

Ovlivnily dopady války na Blízkém východě turistiku v Praze?
Toto téma v současnosti přirozeně přitahuje velkou pozornost veřejnosti i médií. V našem oboru však zatím nevidíme výraznější dopad na cestovní ruch v Praze ani v Česku. Přesto situaci pečlivě sledujeme a jsme připraveni reagovat na případný vývoj. Mohlo dojít k mírným omezením, způsobeným komplikovanějšími přestupy na leteckých uzlech, například v Dubaji. Což se týká turistů z Dálného východu. Naopak v Evropě cestovní ruch, byť mírně, roste. Problémem by situace na Blízkém východě do konce roku mohla být pro ty, kdo se zabývají tzv. outgoingem, zahraničním cestovním ruchem.

Jde o neregulovaný byznys, který poškozuje bytovou politiku i služby.

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