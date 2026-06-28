„Konkurence je dnes velká, byť ne každý služby poskytuje v potřebné kvalitě,“ dodává k současné situaci v cestovním ruchu.
Ovlivnily dopady války na Blízkém východě turistiku v Praze?
Toto téma v současnosti přirozeně přitahuje velkou pozornost veřejnosti i médií. V našem oboru však zatím nevidíme výraznější dopad na cestovní ruch v Praze ani v Česku. Přesto situaci pečlivě sledujeme a jsme připraveni reagovat na případný vývoj. Mohlo dojít k mírným omezením, způsobeným komplikovanějšími přestupy na leteckých uzlech, například v Dubaji. Což se týká turistů z Dálného východu. Naopak v Evropě cestovní ruch, byť mírně, roste. Problémem by situace na Blízkém východě do konce roku mohla být pro ty, kdo se zabývají tzv. outgoingem, zahraničním cestovním ruchem.
Jde o neregulovaný byznys, který poškozuje bytovou politiku i služby.