V Pařížské otevřel další butik slavné značky. Longines chce oslovit mladou klientelu

Carollinum se pyšní i stejnojmenným multibrandovým butikem s významnými švýcarskými značkami, jako je IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, TAG Heuer nebo Tudor, nechybí v něm ani levnější hodinky MIDO a Hamilton.
„S Longines chceme oslovit mladou klientelu a vychovat si další generaci zákazníků. Měřeno tržbami je to sedmá největší hodinářská značka na světě, v počtu prodaných kusů dokonce pátá. S butikem se pojí i velkoobchodní zastoupení, myslíme si, že jedině tak můžeme dát značce Longines víc pozornosti a pracovat na jejím růstu,“ uvedla pro iDNES.cz majitelka Carollina Tamara Kotvalová.
„V Česku má Longines bohatou historii, která je úzce spjatá i s předválečným Československem – dodávala pilotní hodinky Pilot Majetek armádě v originálním designu určeném jen pro nás. Je to značka, která má skvělé jméno, dlouhou tradici a velmi dobré technické i designové zpracování,“ dodala.
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Do Prahy na otevření obchodu, který působí moderně minimalistickým dojmem v tónech světlé, bílé a modré barvy, přiletěl i generální ředitel Longines Patrick Aoun. Značku vede sice teprve od roku 2025, zná ji však velice dobře. Ve Swatch Group, kam Longines spolu s Omegou, Tissotem nebo značkou Breguet patří, pracuje od roku 2005, v roce 2007 se stal manažer pocházející z Libanonu regionálním ředitelem Longines pro Blízký Východ. Tím začala jeho kariéra, která vyvrcholila právě před rokem a půl.
„Na otevření tohoto butiku jsem velmi hrdý, Praha a tato ulice jsou opravdu důstojným místem pro naši skvělou značku. Dnes vidím butik poprvé na vlastní oči a musím říct, že dokonale zachycuje svět Longines,“ řekl během své návštěvy Prahy Aoun.
Jedinečná značka
Longines patří podle analýzy investiční banky Morgan Stanley a poradenské společnosti Luxe Consult dlouhodobě k deseti nejprodávanějším švýcarským značkám. V roce 2017 figurovala v odhadovaných tržbách na čtvrtém místě, v roce 2022 se propadla na místo sedmé, kde se drží poslední tři roky.
Nicméně sama Swatch Group letos v únoru v otevřeném dopisu vyjádřila k uváděným číslům výhrady a zpochybnila zejména tvrzení, že by loni byla značka Longines ve ztrátě, naopak – Swatch Group uvedla, že zisk tvořil 16,6 procenta čistých tržeb. V pololetní zprávě z července 2026 pak Swatch Group prohlásila, že Longines stejně jako další značky z jejího portfolia Hamilton a Tissot dosáhly v prvním pololetí letošního roku dvouciferného růstu tržeb.
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O tom, že je mezi zákazníky zájem nejen o luxusní sběratelské hodinky, ale též o modely ze středního cenového segmentu, které představují kategorii takzvaného dostupného luxusu a stojí v rozmezí od zhruba 50 000 Kč do 100 000 Kč, svědčí i informace z rodinné firmy Carollinum – na českém trhu za letošní rok tržby Longines stouply o 30 procent.
„Díky modelu Pilot Majetek z roku 1935 je pro nás značka výjimečná. I v Longines jsou překvapení, kolik modelů, jemně redesignovaných v roce 2023, dokážeme v Česku prodat. Navíc původní Pilot Majetek dosahují vysokých hodnot v aukcích,“ řekl letos pro hodinářský magazín Umění času Martin Janna, ředitel velkoobchodu společnosti Carollinum.
Sportovní stopa
Značka Longines, založená v roce 1832 Augustem Agassizem, prožila velký rozvoj v druhé polovině 19. století, kdy Agassizův synovec Ernest Francillon vsadil v době průmyslové revoluce na mechanizaci výroby, a otevřel tak jednu z prvních hodinářských továren.
Historicky se zaměřovala zejména na výrobu chronografů, tedy hodinek schopných měřit jednotlivé časové úseky. Díky nim je značka dodnes spjata se světem sportu. Od roku 2013 je partnerem a oficiální časomírou Mezinárodní jezdecké federace FEI (Fédération équestre internationale) a spolupracuje s největšími jmény i nejvýznamnějšími událostmi jezdeckého světa.
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Druhým sportem, kde je Longines v současné době přítomná, je alpské lyžování. Roku 1933 její stopky měřily závody Světového poháru v Chamonix, o dva roky později zde značka testovala první fotoelektrické buňky. Během dalších let se technické inovace, jako například Longines Chronocamera, staly nedílnou součástí lyžařských závodů. Od roku 2006 je Longines hlavním partnerem a oficiální časomírou Mezinárodní lyžařské a snowboardové federace FIS a mezi ambasadory patří například lyžaři Marco Odermatt či Mikaela Shiffrinová.
Časoměřiče Longines, kteří mají dodnes na starosti obsluhu časomír pro závody, bylo možné potkat v 60. letech i v Československu, například na Mistrovství světa ve veslování v Praze (1963), nebo Mistrovství světa ve vodním slalomu na Lipně a ve sjezdu divoké vody ve Špindlerově Mlýně (1967). Značka nechyběla ani na československých automobilových závodech Rallye Vltava, které se konaly mezi léty 1960 a 1974.
Druhým významným pilířem značky Longines byly mezi dvěma světovými válkami též pilotní hodinky, přesné přístroje usnadňující navigaci letcům, jako byl například Charles Lindbergh nebo Richard Byrd. Právě letcům, dobrodruhům a průkopníkům vzdává značka poctu kolekcí Spirit z roku 2020. Sportovní hodinky svými strojky, přesnými chronometry certifikovanými COSC s odchylkou chodu -4/+6 sekund za den, navazují na kalibry značky ze 20. století.
Elegance je postoj
Počátkem 80. let Longines coby součást Swatch Group začala navazovat nejen na dědictví na poli sportovních hodinek, ale též elegantních časomír. Vždyť například v roce 1929 vyrobila elegantní hodinky se zlatým pouzdrem, které dostal o dva roky později darem nositel Nobelovy ceny Albert Einstein při návštěvě Los Angeles. Svůj oblíbený model věnoval v roce 1945 na rozloučenou své důvěrné přítelkyni Margaritě Konenkové, která měla v USA za úkol dostat se do blízkosti Einsteinova kolegy z univerzity v Princetonu Roberta Oppenheimera, a po druhé světové válce se musela vrátit do Sovětského svazu.
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V roce 1999 začala Longines používat slogan, jímž se řídí dodnes: Elegance is an Attitude. Tato kampaň – s Audrey Hepburnovou a Humphreyem Bogartem – navázala na elegantní kolekci DolceVita s obdélníkovými pouzdry, uvedenou dva roky před tím. V roce 2010 se ambasadorkou elegance stala herečka Kate Winsletová, kterou ve 20. letech našeho století doplnili Jennifer Lawrencová a Henry Cavill.
Domov elegance
Právě tyto tři významné osobnosti a tři ambasadory elegance pro asijský trh spojila letos Longines v přelomové kampani nazvané Home of Elegance, a to u příležitosti uvedení redesignované modelové řady Longines Master Collection.
Dámské i pánské modely vynikají novým náramkem, lepší čitelností údajů na číselnících, nechybějíí na nich ani dekor zrn ječmene, perleť či diamantové indexy. Elegantní dámské tříručky doplňují neméně povedené pánské hodinky – hodinářské umění značky podtrhují zejména dva chronografy se 41mm ocelovými pouzdry. Hodinky Chrono Moonphase pohání vlastní strojek s automatickým nátahem a rezervou chodu 66 hodin. Kromě chronografu jsou časomíry vybaveny též ukazatelem data po obvodu číselníku, měsíční fází a ukazatelem dne v týdnu a měsíce.
Druhým chronografem je Chrono Monopusher s vlastním strojkem s manuálním nátahem, křemíkovým vláskem a rezervou chodu 68 hodin. Číselník vyniká dekorem zrn ječmene a zejména velice přehledným layoutem s malou sekundovou ručkou na 9. hodině a 30minutovým sčítačem na hodině třetí. Nechybí ani pulzometrická stupnice po jeho obvodu.
Mimochodem první náramkový jednotlačítkový chronograf značka Longines představila už v roce 1911, stejně jako kapesní hodinky s měsíční fází a kalendářem. Tento typ chronografu s moderním strojkem uvádí v modelové řadě Longines Master Collection poprvé.