Češi dělají v kancelářích přesčasy zadarmo. Měsíčně přijdou o 4,5 tisíce Kč

Pouze 16 procent respondentů uvedlo, že se při práci v kanceláři „vejde“ do standardní osmihodinové pracovní doby. Vyplývá to z průzkumu ApuTime mezi 1430 kancelářskými zaměstnanci bez pevné pracovní doby, o němž firma informovala v tiskové zprávě. Placené přesčasy nebyly do průzkumu zahrnuty.

Většina zaměstnanců potřebuje na dokončení úkolů navíc hodinu denně (43 %) nebo dvě (29 %). Dvě třetiny respondentů pak přiznaly, že minimálně hodinu tráví prací i o víkendu.

Zdroj: průzkum ApuTime

Neplacené přesčasy znamenají, že se tito lidé měsíčně na mzdě připraví v průměru o 4760 korun, spočítala společnost ApuTime na základě hodnot tzv. zaručené mzdy v roce 2021 pro 6. skupinu prací, kam patří profese jako obchodní referent, správce sítí či tvůrce IT systému.



„Více než polovina Čechů potřebuje ke zvládnutí týdenní práce den navíc. To, že se neefektivně dřu, má často na produktivitu firmy spíše opačný vliv,“ říká šéf ApuTime Martin Lonský. Většina tuzemských zaměstnavatelů podle něj přistupuje k „intelektuálním“ profesím stejně jako k výrobě a posuzuje je podle odpracovaných hodin.

Zdroj: průzkum ApuTime

Jako důvod neplacených přesčasů označili respondenti zejména množství práce, podepisuje se však na tom i špatná organizace či nedostatek klidu. Z průzkumu dále vyplynulo, že nejvíc se pracovně přepínají dvacátníci a třicátníci. „Ti tráví v práci nejvíce času proto, že sbírají zkušenosti a nejsou tak efektivní, navíc se často snaží zaměstnavateli ukázat, že se umí pro firmu obětovat,“ vysvětluje Lonský.