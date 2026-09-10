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Práci přes aplikace čekají nová pravidla. Spor je na tom, kdo je zaměstnanec

Kristína Paulenková
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ilustrační snímek | foto: archiv

Mezi vysokoškolskými přednáškami rozvézt pizzu a večer zaskočit pohlídat děti je způsob výdělku, který se u lidí, kteří hledají flexibilitu, těší oblibě. Funguje to obvykle tak, že má člověk v mobilu nějakou aplikaci, můžeme říkat platformu, a přes tu si domlouvá zakázky. Dnes si podobným způsobem vydělává alespoň občas přes půl milionu lidí.

A v některých případech visí otazník nad tím, zda jsou tito lidé skutečně podnikatelé nebo spíš zaměstnanci. Třeba když jim hrozí od digitální aplikace sankce, pokud zakázku nevezmou, nebo když o přidělování zakázek, hodnocení či sankcích rozhoduje automatizovaný systém.

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