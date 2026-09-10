A v některých případech visí otazník nad tím, zda jsou tito lidé skutečně podnikatelé nebo spíš zaměstnanci. Třeba když jim hrozí od digitální aplikace sankce, pokud zakázku nevezmou, nebo když o přidělování zakázek, hodnocení či sankcích rozhoduje automatizovaný systém.
Práci přes aplikace čekají nová pravidla. Spor je na tom, kdo je zaměstnanec
Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách
Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.
Přednastavené spropitné rozčiluje hosty. Vnímají to jako nátlak, zjistil průzkum
V restauracích a hospodách se na platebních terminálech stále častěji před zaplacením objevuje nabídka spropitného. Hosté si mohou vybrat z několika částek či procent z útraty, zadat vlastní sumu...
Bolehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy
Ještě před několika lety výrobci koňaku, whisky či bourbonu počítali s tím, že zájem o dražší alkohol dál poroste. Podle toho také vyráběli a dnes mají ve skladech zásoby za miliardy. Jejich...
Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá
Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...
Mzdy mohou být o 20 procent vyšší. Daně nejsou spravedlivé, říká Daniel Prokop
„V reformách bych se osobně zaměřil na to, kde se stát setkává s lidmi,“ vysvětluje sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. Jeho nová kniha Spravedlivý růst popisuje...
Práci přes aplikace čekají nová pravidla. Spor je na tom, kdo je zaměstnanec
Mezi vysokoškolskými přednáškami rozvézt pizzu a večer zaskočit pohlídat děti je způsob výdělku, který se u lidí, kteří hledají flexibilitu, těší oblibě. Funguje to obvykle tak, že má člověk v mobilu...
Stát musí umět změny ve zdravotnictví postavit, říká ředitel pojišťovny
České zdravotnictví čeká kvůli stárnutí populace výrazná proměna. Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivana Duškova bude potřeba méně akutních lůžek, naopak výrazně více následné péče, nové...
Britská letiště během pár dnů zrušila na dva tisíce letů, kvůli problémům s řízením provozu
Britská letiště ve středu opět rušila či odkládala stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes dva tisíce letů, na...
Nejvytíženější přístavy Evropy. Rotterdam má před ostatními obrovský náskok
Evropa je na lodní dopravě závislejší, než se může na první pohled zdát. Přes přístavy proudí většina zboží, které unie dováží a vyváží. Jednoznačně mezi nimi dominuje nizozemský Rotterdam, který za...
Rozvádějící ředitel Smilegate musí manželce vyplatit rekordní miliardy
Jihokorejský soud ve středu nařídil Kwon Hjok-pinovi, zakladateli herní společnosti Smilegate, aby své manželce v rámci rozdělení majetku vyplatil 2,55 bilionu wonů (přes 39,7 miliardy Kč). Částka by...
Češi a zdražování: Nejcitlivěji inflaci stále vnímají mladí, zjistil průzkum
Důsledky inflace na sobě pociťuje 77 procent Čechů, což je nejméně za pět let. Téměř osm z deseti lidí se obává vlivu cen pohonných hmot. Lidé mají strach především z dalšího zdražování běžného...
AI nás může zahubit do konce dekády. Výzkumník dal výpověď a varoval
Mezi výzkumníky zabývajícími se umělou inteligencí sílí obavy, že konkurenční boj žene firmy k vývoji stále schopnějších systémů. Ty se podle některých mohou začít samy zdokonalovat a vymknout se...
Český Innovation Week se letos zaměří na AI i humanoidní roboty
Letošní Týden inovací, největší středoevropská událost zaměřená na AI, inovace a technologie, se zaměří na aktuální vývoj umělé inteligence a její rostoucí vliv na byznys i běžný život. Jedním z...
V rámci stavebního summitu diskutují kandidáti na pražského primátora. Sledujte živě
Jaké jsou hlavní body volebních programů stran a koalic pro Prahu? Jak podpořit stavební rozvoj metropole, jaké stavby mají být prioritou a jak je financovat? I tom v pražském Obecním domě debatují...
Britská letiště kvůli problémům s řízením provozu zrušila přes 2 000 letů
Britská letiště ve středu opět ruší či odkládají stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes 2 000 letů, na...
Podnikatelské dynastie v Indii trápí následnictví. Rodinným firmám hrozí pat
V Indii tvoří tři čtvrtiny HDP rodinné podniky. Složité příbuzenské vazby v těchto mocných konglomerátech však podle odborníků zpomalují jejich výkonnost v národním hospodářství, ve kterém sehrávají...
Íránské aerolinky rostou i navzdory sankcím. Jejich armádní role je nezpochybnitelná
Íránská letecká společnost Mahan Air čelí americkým sankcím už od roku 2011. I přesto ale dál rozšiřuje svůj provoz. Letos v létě získala další použité Boeingy 777 a během několika týdnů otevřela...