Současná mladá generace dnes studuje výrazně déle, než jak to bývalo před desítkami let. Podle Výběrového šetření pracovních sil, které provádí Český statistický úřad, nastal u mladých lidí do 24 let výrazný pokles zaměstnanosti.

Například v roce 1993 dosahovala míra zaměstnanosti u mladých ve věku 15–19 let celkem 31,3 procenta. Loni už to bylo pouhých pět procent. Zde je podle odborníků potřeba vzít v potaz i historický kontext.

„Tento stav podle mého názoru odráží vzdělanostní strukturu v té době. Podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí byl v 80. a 90. letech výrazně nižší než nyní. Tehdy se pohyboval mezi sedmi až devíti procenty, na rozdíl od aktuálních zhruba sedmadvaceti procent,“ říká analytička Komerční banky Jana Steckerová.

A naopak byl koncem socialismu výrazně vyšší počet studentů na učňovských oborech, které byly mnohdy tříleté. Tito studenti po ukončení studia nastupovali ihned do práce, často i teprve na hraně dospělosti. Povinná školní docházka totiž tehdy končila ještě o rok dříve.

Postupem se pak jak prodloužila povinná školní docházka, tak celková délka studia. „Ale dodal bych, že ekonomika procházela transformací a příliš prostoru pro vznik nových pracovních míst pro mladé nebyl,“ připomíná hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Značný pokles zaměstnanosti pak dostihl i věkovou kategorii 20–24letých. U nich postupem času poklesla míra zaměstnanosti z 65,9 procenta v roce 1993 na loňských 46,9 procenta. I zde jsou důvody poměrně jednoduché. Tato věková skupina postupem času prodlužovala délku studia, kdy stále více mladých mířilo na vysoké školy či jiné formy pomaturitních studií.

Na mateřskou až ve třiceti

Naopak k mírnému nárůstu zaměstnanosti došlo ve věkové skupině 25–29letých. Jde o mladé, kteří často teprve nastupují do prvního zaměstnání po ukončení studia. Podle dat Českého statistického úřadu k tomu přispěla i větší zaměstnanost žen. Zatímco v roce 1993 jich v této věkové skupině pracovalo jen 58,7 procenta, v loňském roce to bylo 65,8 procenta.

„Je to dáno primárně odkladem rodičovství a také tím, že dětí se rodí fakticky méně,“ říká Dufek. To potvrzuje i Steckerová, která dodává, že průměrný věk prvorodičky stoupl v Česku zhruba z 23 let v roce 1993 na současných více než 29 let.

Naopak u žen ve věku 30–39 let zaměstnanost poklesla. Důvodem je, že v současné době odcházejí ženy na mateřskou a rodičovskou dovolenou právě v tomto věku, zatímco před třiceti lety to bylo výrazně dříve.

Míra zaměstnanosti pak výrazně roste u starších věkových skupin. U lidí ve věku 45–49 let činí už 94 procent. Důvodem mohou být jak nové pracovní příležitosti, tak do určité míry i nutnost a utažený trh práce. „Většina rodin asi nedokáže vyjít pouze s jedním příjmem. Také tu máme více single domácností, takže vyšší míra participace je vlastně jediným řešením,“ myslí si ekonom Dufek.

Také ale může jít jen o přirozený vývoj. „Zde se pravděpodobně odráží fakt, že kohorta Husákových dětí je nyní na trhu práce nejsilnější,“ myslí si Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace.

S přibývajícím věkem je nárůst ještě patrnější. U věkové kategorie 55–59letých vystoupal během třiceti let ze 46,2 na 89,9 procenta, a u 60–64letých ze 17,5 na 62,9 procenta. Důvodem je primárně pozdější odchod do penze.

„Před rokem 1995 byl důchodový věk pro muže 60 let, ovšem ženy s dvěma dětmi odcházely do důchodu již v 55 letech,“ poukazuje Šindel. Naproti tomu dnes do standardního důchodu odcházejí muži v 65 letech a ženy narozené v roce 1960/1961 se dvěma dětmi v 64 letech.

Kromě toho se navíc už nezohledňuje počet narozených dětí. „Zároveň již není možné odcházet do předčasného důchodu bez sankcí,“ dodává Steckerová.

Kromě toho se však také zlepšuje kondice populace, trh práce je flexibilnější a vznikla i řada míst pro starší ročníky. „Nezapomínejme, že nezaměstnanost je stále poblíž historicky nejnižších úrovní a mnoho oborů se potýká s nedostatkem pracovní síly,“ poukazuje Steckerová. Získat a udržet si starší a v oboru zkušené zaměstnance je tak pro firmu často klíčové.

Nadprůměrné Česko

Celková míra zaměstnanosti u lidí nad 65 let pak dosáhla v Česku 8,4 procenta. To je o něco více nad průměrem EU, který činí 6,7 procenta.

V porovnání s jinými zeměmi EU je Česká republika zhruba uprostřed, v jedenácti dalších státech je míra zaměstnanosti starších lidí ještě větší, třeba v Estonsku či Lotyšsku

„Odráží to relativně vyšší kupní sílu českých důchodců v porovnání s východní Evropou, což souvisí i s nižší mírou chudoby, která je naopak ve východní Evropě, a zvláště v Pobaltí vyšší. To nutí tamní důchodce zůstávat déle na pracovní trhu,“ vysvětluje Šindel.

Naopak v Rumunsku pracují jen zhruba dvě procenta lidí nad 65 let v Chorvatsku pak něco přes tři. „Řekl bych, že je to dáno tradicí, respektive tamní kulturou,“ uzavírá hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.