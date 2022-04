Lidé jsou po covidu pragmatičtější, více jim záleží na výplatě

V práci je šťastných 79 procent lidí ve věku 18 až 59 let. Vyplývá to z průzkumu, který pro personální agenturu Předvýběr.cz uskutečnila firma STEM/MARK. V porovnání s obdobím před pandemií jsou lidé pragmatičtější. Více jich přikládá větší důležitost výplatě a vlastnostem šéfa než před pandemií. Méně je pro ně významná kvalita týmu a to, jak je práce baví.

„Do práce chodíme především kvůli obživě – a v těžké situaci je dobrý šéf neocenitelný,“ říká ředitel Předvýběr.cz František Boudný. Neznamená to, že by byla náplň práce nepodstatná. Na tom, aby lidi práce bavila, jim záleží nejvíce, loni na jaře to uvedlo 38 procent lidí, což je o tři procentní body méně než před covidem. Dobrá výplata je důležitá pro třicet procent pracujících, což je naopak o 4 procentní body více.

Dobrý šéf si polepšil z necelých šesti na devět procent. Přes 49 procent dotázaných uvedlo, že před covidem nebyli v práci šťastnější. Covid tak s pracovním štěstím příliš nezamával. „Průzkum potvrdil, že lidé si kvůli covidu víc cení práce to i přes stále nízkou nezaměstnanost,“ dodává Boudný.

Lidé uvedli v průzkumu, že by je učinil šťastnější kratší pracovní týden. Podle 72 procent respondentů by den volna v práci navíc znamenal víc štěstí v práci. Štěstí je v práci podle zaměstnanců důležité, 54 procent respondentů souhlasí s tím, že spokojený člověk odvede lepší práci a proto má smysl, aby se firmy o pocity svých zaměstnanců zajímaly.