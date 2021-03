Práce z domova má u Čechů pozitivní vliv na samostatnost, ukázal průzkum

U 17 procent pak zhoršil tento způsob práce vztahy s kolegy. Vyplynulo to z průzkumu agentury Ipsos a společnosti Welcome to the Jungle.

Podle průzkumu práci z domova nyní využívá 37 procent lidí, 63 procent musí docházet na pracoviště. Do začátku roku 2020, tedy do doby vypuknutí epidemie nemoci covid-19, přitom měla v Česku home office čtyři procenta Čechů, tedy zhruba 206 000 pracujících. Při první, jarní vlně šíření nákazy aspoň částečně dělala z domova až třetina zaměstnanců, na podzim to bylo 18 procent lidí, uvedli autoři průzkumu.

Pro 89 procent zaměstnanců je nyní nejdůležitější pro dobrý pocit v pracovním životě plat. Autoři průzkum to vysvětlují náhlým přechodem z dlouholetého ekonomického rozvoje do celosvětové krize, ve které jsou peníze jedním z nejvýznamnějších faktorů pro přežití. Za finančním ohodnocením skončily rovnováha mezi pracovním a osobním životem, vztahy s kolegy a s nadřízenými, které jsou důležité shodně pro 87 procent pracujících. Zhruba stejný počet dotázaných uvedl i pracovní dobu a pracovní náplň.

Třiasedmdesát procent zaměstnanců je nakloněno pružné pracovní době, tedy možnosti vybrat si pracovní dobu s podobným počtem odpracovaných hodin týdně. Dvě třetiny zaměstnanců by mělo zájem o čtyřdenní pracovní týden a přibližně tři pětiny o pracovní dobu pět hodin denně. O částečnou práci z domova by se v případě možnosti zajímalo 59 procent lidí a o kompletní home office 40 procent Čechů.

Průzkum rovněž zjišťoval, kolik hodin denně zaměstnanci v průměru pracují. Třiaosmdesát uvedlo, že sedm a více hodin, 17 procent lidí pracuje podle svého vyjádření méně než sedm hodin denně. Průzkumu se od loňského prosince do letošního února zúčastnila tisícovka zaměstnanců.