Lidé po covidu teď více volají po částečných úvazcích, říká HR manažerka

Ve vztahu k home officům je ale velkou výzvou hlavně bezpečnostní nastavení firem. Ne všechny podniky totiž jsou na práci z domova připravené. Mnohé IT systémy jsou už zastaralé a pro společnosti tak mnohdy může jít i o velké riziko. Na druhé straně se počet těchto firem stále snižuje. Podle expertů však hodně záleží i na koncovém uživateli, jak se k otázce bezpečnosti postaví.

„Nejdůležitějším prvkem ochrany je koncový uživatel, a to jeho zdravý rozum, jeho zodpovědné fungování. Jde třeba o to, aby nekliknul na odkaz, který může mít za sebou škodlivý kód, aby neotevřel přílohu odesílatele, jehož nezná a tak podobně,“ řekl v Rozstřelu Petr Váša.

Experti se shodli na tom, že praxi kolem zaměstnávání z domova změnila hlavně pandemie. V současné chvíli dochází už jen k postupnému přizpůsobování a s novým trendem se v jednotlivých firmách učí žít. Společnosti kvůli tomu pořádají i nejrůznější školení, které se tématu home office věnují.

„V případě práce z domova jde o vytvoření fungujícího rámce. Je tedy potřeba celý systém nastavit tak, aby i celý pracovní tým dobře fungoval. U nás jsme se mimo jiné zaměřili i na to, aby lidé při home office více pečovali o své zdraví, aby se naučili odpočívat,“ okomentovala situaci za společnost Vodafone Magdalena Vavle.

Mezi klíčovými společnostmi po celém světě vznikla v poslední době i řada průzkumů, které se tématu home office věnovaly. Jejich cílem bylo zjistit, do jaké míry je práce z domova vítanou alternativou k typickému kancelářskému pojetí. Patří mezi ně i Microsoft.

„Zhruba 65 procent zaměstnanců společnosti Microsoft čeká, že flexibilitu ve volbě místa výkonu práce budou mít i do budoucna. Chtějí mít možnost se rozhodnout, jestli budou pracovat z domova nebo zda budou muset dojíždět do kanceláře. Náš interní průzkum ale také ukázal, že asi polovina všech zaměstnanců zároveň říká, že při práci z domova postrádají sociální kontakt a do kanceláře vlastně chtějí,“ řekl v pořadu Rozstřel Váša z Micosoftu.

Podle expertů se klíčovým prvkem celého pracovního trhu stává v poslední době flexibilita. Díky ní totiž přibývá počet uchazečů o zaměstnání a společnosti mají následně i mnohem zajímavější pracovní týmy. Zároveň ale jsou pozice, kde práce z domova je z bezpečnostního pohledu skoro vyloučená.

„Asi není úplně dobré, aby někdo třeba v obýváku řešil energetickou soustavu nebo byl třeba v roli dispečera. Na druhé straně ale jsou pozice, kde je home office naprosto vhodným trendem,“ řekl Michal Hanus.Právě on sám je typickým příkladem pracovníka, který nemusí trávit čas v kanceláři. Zároveň ale přiznal, že mu chybí sociální interakce, a tak se do firemních prostor vlastně také těší.

Odborníci také dodali, že práce z domova se dá zvládnout i díky speciálním osobním návykům. Základem je hlavně dobrá organizace práce. Jen tak se lidé vyhnou možnému selhání, což je mimo jiné jedna z největších výzev, která se k práci z domova váže.