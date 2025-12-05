Analýza dat StartupJobs také spočetla, že zatímco hranici 500 tisíc přihlášených zájemců o práci portál poprvé překonal za prvních deset let své existence, druhých 500 tisíc kandidátů přišlo během pouhých tří let.
Podle šéfa a zakladatele portálu StartupJobs Filipa Mikschika dnes lidé víc než v jaké firmě pracují řeší, na čem konkrétně dělají. „To je zásadní posun. Kandidáti už neřeší, jestli má firma dvacet, nebo tisíc zaměstnanců. Zajímá je, jestli můžou něco měnit a učit se nové technologie. U nás vidíme, že téměř polovina našich uživatelů má seniorní praxi a stále aktivně hledá nové možnosti, kde mohou pracovat na zajímavých projektech a posouvat se vpřed,“ uvádí Mikschik.
|
Více než polovina životopisů se nedočká odpovědi. Týká se to i těch nejlepších
Největší zájem zaznamenává portál o vývojářské pozice, kde backend vývojáři představují takřka 11 procent všech hledajících. Hned po nich následují frontend vývojáři (4,2 procenta) a fullstack vývojáři (3,2 procenta).
Podle dat ze StartupJobs je průměrný kandidát hledající práci v mladé a inovativní firmě třicátník s vysokoškolským vzděláním a minimálně šesti lety praxe v oboru. Z analýzy milionu přihlášených zájemců o práci na portálu dále vyplývá, že nejfrekventovanější chvílí pro hledání nové práce je pondělí během oběda.
|
Na trhu práce přituhuje. Nejvíc nezaměstnaných za osm let, propouští průmysl
„Pondělní poledne je dlouhodobě nejsilnější čas, co se týče zájmu o práci. V sobotu téměř nikdo práci nehledá, v neděli to roste a v pondělí máme nejvíc přihlášek. Dává to ale smysl. O víkendu lidé odpočívají, v neděli večer přemýšlejí o nadcházejícím týdnu a v pondělí ráno, když sedí v kanceláři, začnou přemýšlet o změně. Oběd je pak přesně ta chvíle, kdy si po odbavení prvních úkolů mohou v klidu projít nabídky,“ popsal Mikschik.
„Od úterý pak počet zájemců v rámci týdne postupně klesá, protože se lidé soustředí na práci, a v pátek už myslí hlavně na víkend,“ dodal.
Kandidáti s praxí a vysokou školou
Podle dat StartupJobs práci v mladých firmách nejčastěji hledají absolventi vysoké školy s magisterským a bakalářským titulem, kteří dohromady představují téměř tři pětiny uživatelů portálu.
Stejné množství kandidátů má ve svém oboru více než šest let praxe, přičemž skoro polovina kandidátů považuje svojí praxi v oboru za seniorní. Největší obliba portálu panuje v Praze mezi lidmi ve věku od 26 do 40 let, kteří tvoří více než polovinu zájemců.
|
Odolnost Česka je značná, byznys hledá nové trhy. Na cla pozor, míní bankéřka ČNB
„Data jasně ukazují, že startupy a technologické firmy přitahují s každým rokem mnohem více zkušených profesionálů. Téměř polovina našich kandidátů má seniorní praxi ve svém oboru a hledá prostředí, kde mohou pracovat na inovativních projektech. Praha přitom nadále zůstává středobodem tohoto dění, ale zájem zároveň roste po celé republice,“ uzavírá Mikschik.