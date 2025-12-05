Češi o práci ve startupech stojí. Loni byl o místa v nich rekordní zájem

Z hlediska zájmu o práci v mladých inovativních firmách byl loňský rok tím nejsilnějším. Ukázala to data portálu StartupJobs, který se zaměřuje na pracovní nabídky ve startupech. Loni evidoval téměř 179 tisíc přihlášených zájemců, což představuje nárůst o takřka čtvrtinu zájemců ve srovnání s rokem 2023.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Analýza dat StartupJobs také spočetla, že zatímco hranici 500 tisíc přihlášených zájemců o práci portál poprvé překonal za prvních deset let své existence, druhých 500 tisíc kandidátů přišlo během pouhých tří let.

Podle šéfa a zakladatele portálu StartupJobs Filipa Mikschika dnes lidé víc než v jaké firmě pracují řeší, na čem konkrétně dělají. „To je zásadní posun. Kandidáti už neřeší, jestli má firma dvacet, nebo tisíc zaměstnanců. Zajímá je, jestli můžou něco měnit a učit se nové technologie. U nás vidíme, že téměř polovina našich uživatelů má seniorní praxi a stále aktivně hledá nové možnosti, kde mohou pracovat na zajímavých projektech a posouvat se vpřed,“ uvádí Mikschik.

Více než polovina životopisů se nedočká odpovědi. Týká se to i těch nejlepších

Největší zájem zaznamenává portál o vývojářské pozice, kde backend vývojáři představují takřka 11 procent všech hledajících. Hned po nich následují frontend vývojáři (4,2 procenta) a fullstack vývojáři (3,2 procenta).

Podle dat ze StartupJobs je průměrný kandidát hledající práci v mladé a inovativní firmě třicátník s vysokoškolským vzděláním a minimálně šesti lety praxe v oboru. Z analýzy milionu přihlášených zájemců o práci na portálu dále vyplývá, že nejfrekventovanější chvílí pro hledání nové práce je pondělí během oběda.

Na trhu práce přituhuje. Nejvíc nezaměstnaných za osm let, propouští průmysl

„Pondělní poledne je dlouhodobě nejsilnější čas, co se týče zájmu o práci. V sobotu téměř nikdo práci nehledá, v neděli to roste a v pondělí máme nejvíc přihlášek. Dává to ale smysl. O víkendu lidé odpočívají, v neděli večer přemýšlejí o nadcházejícím týdnu a v pondělí ráno, když sedí v kanceláři, začnou přemýšlet o změně. Oběd je pak přesně ta chvíle, kdy si po odbavení prvních úkolů mohou v klidu projít nabídky,“ popsal Mikschik.

„Od úterý pak počet zájemců v rámci týdne postupně klesá, protože se lidé soustředí na práci, a v pátek už myslí hlavně na víkend,“ dodal.

Kandidáti s praxí a vysokou školou

Podle dat StartupJobs práci v mladých firmách nejčastěji hledají absolventi vysoké školy s magisterským a bakalářským titulem, kteří dohromady představují téměř tři pětiny uživatelů portálu.

Stejné množství kandidátů má ve svém oboru více než šest let praxe, přičemž skoro polovina kandidátů považuje svojí praxi v oboru za seniorní. Největší obliba portálu panuje v Praze mezi lidmi ve věku od 26 do 40 let, kteří tvoří více než polovinu zájemců.

Odolnost Česka je značná, byznys hledá nové trhy. Na cla pozor, míní bankéřka ČNB

„Data jasně ukazují, že startupy a technologické firmy přitahují s každým rokem mnohem více zkušených profesionálů. Téměř polovina našich kandidátů má seniorní praxi ve svém oboru a hledá prostředí, kde mohou pracovat na inovativních projektech. Praha přitom nadále zůstává středobodem tohoto dění, ale zájem zároveň roste po celé republice,“ uzavírá Mikschik.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

