Ministerstvo práce ustupuje z plánovaných změn v dohodách. Limity chce zrušit

Stát chtěl zamezit tomu, aby lidé hromadili více dohod, na něž si vydělají měsíčně částku do deseti tisíc korun. Z takových dohod se neplatí pojistné, pouze srážková daň ve výši 15 procent. Stát tak pojal podezření, že mu tímto způsobem protékají miliardy mezi prsty, protože si tímto způsobem někteří lidé mohou nahrazovat klasický pracovní poměr.

Data z evidence dohod, která vznikla letos a zaměstnavatelé do ní musí hlásit všechny své dohodáře, odhalila únik úplně jinde. Odhadem o dvě miliardy ročně přichází státní rozpočet kvůli souběhu pracovního poměru a dohody u jednoho zaměstnavatele.

Tripartita se proto shodla na zrušení limitů cílících právě na zamezení řetězení více dohod, které se ukázalo, že není hlavním problémem systému dohod. „Na zrušení úprav týkajících se dohod o provedení práce jsme se s premiérem a vicepremiérem Jurečkou dohodli na úterním jednání předsednictva tripartity. Zatím to ale není tak, že by to odsouhlasila vláda jako celek,“ shrnul dění na dotaz MF DNES Vít Jásek, ředitel Unie zaměstnavatelských svazů.

Evidence dohodářů zůstává

Nadále platí, že své dohodáře zaměstnavatelé musí hlásit České správě sociálního zabezpečení. Stát totiž nechce přijít o přístup k datům, která mu evidence poskytuje. „Máme díky ní kompletní data. Dosud to byla jen měkčí zjištění z průzkumů a nezřídka pouhé domněnky. Evidence je zásadní, aby stát mohl dělat cílená rozhodnutí,“ vysvětlil, proč je zachování evidence dohodářů důležité, analytik pracovní trhu ve společnosti Alma Career a analytik trhu práce Tomáš Ervín Dombrovský.