Loni a předloni poptávka po absolventech rostla meziročně o více než čtyřicet procent. Masivní propad je alespoň částečně způsoben rozmachem umělé inteligence, kterou zejména letos začaly firmy využívat ve velkém. „Jednodušší úkoly, které dříve často vykonávali absolventi, se stále víc automatizují a předávají umělé inteligenci,“ říká Zuzana Kostiviarová z poradenské společnosti Deloitte.
Absolventi totiž často připravovali první verze výstupů, které následně zkušení kolegové dopracovávali do finální podoby. S nástupem AI se ale toto uspořádání mění. „AI dnes dokáže během několika minut vytvořit pracovní návrhy srovnatelné s tím, co dříve zvládli absolventi po hodinách práce,“ říká Jakub Velkoborský, konzultant společnosti BCG. Důraz se klade hlavně na kontrolu a finální úpravy prvotního draftu, na to však absolventi nemají dostatečné oborové zkušenosti.
Změnu trendu a pokles zájmu o absolventy zaznamenaly i personální agentury. „Týká se to hlavně rolí, které byly dříve určené pro juniory a nevyžadují tolik zkušeností, protože právě tam je náhrada prostřednictvím AI nejrychlejší a nejviditelnější,“ potvrzuje Petr Douda, tiskový mluvčí společnosti Randstad Česká republika. Propad je přitom až extrémní. „Bavíme se zde o desítkách procent sníženého náboru pro tzv. entry pozice,“ říká Michal Španěl.
Nabídky pro absolventy se ve výrazně menším měřítku vypisují například u pozic kodérů, testerů a obecně u pozic, kde se vytváří základní obsah na sociální sítě nebo se vytvářejí blogové články. Platí to ale i pro administrativní pozice, v nichž zaměstnanci zpracovávají dokumenty a reportují různé činnosti.
Totožná situace panuje i v call centrech a u zákaznických linek či v bankách. „Po převedení repetitivních úkolů na AI už nejsou junioři či méně kvalifikovaní zaměstnanci potřeba,“ vysvětluje Španěl.
Hledá se znalec AI
Neznamená to však, že by se absolventi na trhu práce už neuplatnili. „Pro absolventy ale stále vidíme velký prostor – zejména v tom, že do organizací přinášejí digitální způsob myšlení a dovednosti, které zkušenějším zaměstnancům či lídrům často chybí,“ myslí si Kostiviarová.
Firmy by tak měly přemýšlet i o tom, jak absolventy zaujmout a nabídnout jim prostředí, ve kterém se uplatní jejich inovace a dovednosti včetně digitálních znalostí. Zároveň to však bude vyžadovat, aby se budoucí absolventi vzdělávali už během studia a firmy s těmito studenty pracovaly. „Jen tak je mohou snadněji začlenit do pracovního prostředí jako pracovní síla s přidanou hodnotou,“ dodává Kostiviarová.
Už teď vznikají na trhu práce podobné pracovní pozice. Jde o specialisty, kteří s AI umějí pracovat a dokážou interpretovat a rozvíjet vygenerované výsledky. „Zde mají mladí lidé naopak výhodu, protože s moderními digitálními technologiemi doslova vyrůstají,“ míní Španěl.
Pokles pozic vhodných pro absolventy se přitom netýká jen Česka. Z predikcí globální studie od World Economic Forum (WEF) nebo McKinsey vyplývá, že právě AI může zasáhnout nejvíce tyto vstupní pozice. Ty totiž často stojí na rutinních úkolech, které může vykonávat i AI.
Dá se přitom předpokládat, že podobným směrem se bude tento trend ubírat i do budoucna. Budoucí absolventi se ale pravděpodobně této situaci přizpůsobí. S umělou inteligencí nyní částečně vyrůstají a učí se ji používat. Po absolvování střední školy tak mohou mít znalosti AI na velmi dobré úrovni.
Seniorům zkáza nehrozí
„Poptávka po juniorních zaměstnancích ovládajících perfektně nástroje AI bude ještě vyšší, ale nabídka se po čase může snížit – část studentů už nikdy neprojde ,juniorní’ fází, přeskočí ji a stane se rovnou seniory,“ říká Španěl.
U seniorních rolí totiž k podobnému trendu nedochází. Tam totiž nelze celou pracovní náplň umělou inteligencí nahradit. AI však seniorní zaměstnanci využívají jako nástroj, která jim automatizuje nekreativní činnosti.
„Díky tomu se práce zkušenějších zaměstnanců posouvá směrem k řízení umělé inteligence, dohledu nad kvalitou jejího výstupu a k řešení komplexních problémů, kde je nezbytný lidský úsudek, zkušenosti a kreativita,“ popisuje Douda.
Česká republika není vývojem na trhu práce specifická. Jde o celosvětový trend typický pro vyspělé ekonomiky. Největší technologické společnosti již delší dobu propouštějí, a to nejen v technických profesích, ale i ve středním managementu, kde část agendy přebírá umělá inteligence.
„Z dostupných dat z Velké Británie a USA je patrné, že právě absolventi v IT oborech nacházejí uplatnění stále obtížněji, což se odráží i ve vyšší míře jejich nezaměstnanosti,“ dodává Petr Douda. Česká republika jen na tyto změny reaguje se zpožděním.