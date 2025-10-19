Juniory do firem téměř nikdo nehledá, jejich práci nahradila umělá inteligence

Veronika Doskočilová
Nabídky juniorních pracovních pozic letos výrazně poklesly. Zatímco loni i v roce 2023 firmy poptávaly pracovníky na tyto pozice ve velkém, letos je to jinak „Při porovnání prvních osmi měsíců roku 2025 s prvními osmi měsíci loňska vidíme pokles přibližně o patnáct procent,“ říká Michal Španěl, datový analytik portálu JenPráce.cz.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Loni a předloni poptávka po absolventech rostla meziročně o více než čtyřicet procent. Masivní propad je alespoň částečně způsoben rozmachem umělé inteligence, kterou zejména letos začaly firmy využívat ve velkém. „Jednodušší úkoly, které dříve často vykonávali absolventi, se stále víc automatizují a předávají umělé inteligenci,“ říká Zuzana Kostiviarová z poradenské společnosti Deloitte.

Absolventi totiž často připravovali první verze výstupů, které následně zkušení kolegové dopracovávali do finální podoby. S nástupem AI se ale toto uspořádání mění. „AI dnes dokáže během několika minut vytvořit pracovní návrhy srovnatelné s tím, co dříve zvládli absolventi po hodinách práce,“ říká Jakub Velkoborský, konzultant společnosti BCG. Důraz se klade hlavně na kontrolu a finální úpravy prvotního draftu, na to však absolventi nemají dostatečné oborové zkušenosti.

Změnu trendu a pokles zájmu o absolventy zaznamenaly i personální agentury. „Týká se to hlavně rolí, které byly dříve určené pro juniory a nevyžadují tolik zkušeností, protože právě tam je náhrada prostřednictvím AI nejrychlejší a nejviditelnější,“ potvrzuje Petr Douda, tiskový mluvčí společnosti Randstad Česká republika. Propad je přitom až extrémní. „Bavíme se zde o desítkách procent sníženého náboru pro tzv. entry pozice,“ říká Michal Španěl.

Zaměstnanci vědí, že jim práci AI ovlivní. Někteří se bojí, že o místo přijdou

Nabídky pro absolventy se ve výrazně menším měřítku vypisují například u pozic kodérů, testerů a obecně u pozic, kde se vytváří základní obsah na sociální sítě nebo se vytvářejí blogové články. Platí to ale i pro administrativní pozice, v nichž zaměstnanci zpracovávají dokumenty a reportují různé činnosti.

Totožná situace panuje i v call centrech a u zákaznických linek či v bankách. „Po převedení repetitivních úkolů na AI už nejsou junioři či méně kvalifikovaní zaměstnanci potřeba,“ vysvětluje Španěl.

Hledá se znalec AI

Neznamená to však, že by se absolventi na trhu práce už neuplatnili. „Pro absolventy ale stále vidíme velký prostor – zejména v tom, že do organizací přinášejí digitální způsob myšlení a dovednosti, které zkušenějším zaměstnancům či lídrům často chybí,“ myslí si Kostiviarová.

Firmy by tak měly přemýšlet i o tom, jak absolventy zaujmout a nabídnout jim prostředí, ve kterém se uplatní jejich inovace a dovednosti včetně digitálních znalostí. Zároveň to však bude vyžadovat, aby se budoucí absolventi vzdělávali už během studia a firmy s těmito studenty pracovaly. „Jen tak je mohou snadněji začlenit do pracovního prostředí jako pracovní síla s přidanou hodnotou,“ dodává Kostiviarová.

Už teď vznikají na trhu práce podobné pracovní pozice. Jde o specialisty, kteří s AI umějí pracovat a dokážou interpretovat a rozvíjet vygenerované výsledky. „Zde mají mladí lidé naopak výhodu, protože s moderními digitálními technologiemi doslova vyrůstají,“ míní Španěl.

Grafici a textaři v Česku už kvůli AI přišli o zakázky, zvažují rekvalifikaci

Pokles pozic vhodných pro absolventy se přitom netýká jen Česka. Z predikcí globální studie od World Economic Forum (WEF) nebo McKinsey vyplývá, že právě AI může zasáhnout nejvíce tyto vstupní pozice. Ty totiž často stojí na rutinních úkolech, které může vykonávat i AI.

Dá se přitom předpokládat, že podobným směrem se bude tento trend ubírat i do budoucna. Budoucí absolventi se ale pravděpodobně této situaci přizpůsobí. S umělou inteligencí nyní částečně vyrůstají a učí se ji používat. Po absolvování střední školy tak mohou mít znalosti AI na velmi dobré úrovni.

Seniorům zkáza nehrozí

„Poptávka po juniorních zaměstnancích ovládajících perfektně nástroje AI bude ještě vyšší, ale nabídka se po čase může snížit – část studentů už nikdy neprojde ,juniorní’ fází, přeskočí ji a stane se rovnou seniory,“ říká Španěl.

U seniorních rolí totiž k podobnému trendu nedochází. Tam totiž nelze celou pracovní náplň umělou inteligencí nahradit. AI však seniorní zaměstnanci využívají jako nástroj, která jim automatizuje nekreativní činnosti.

„Díky tomu se práce zkušenějších zaměstnanců posouvá směrem k řízení umělé inteligence, dohledu nad kvalitou jejího výstupu a k řešení komplexních problémů, kde je nezbytný lidský úsudek, zkušenosti a kreativita,“ popisuje Douda.

Studie: Jaké profese připraví AI o práci a které ovlivní. Dotkne se to i vás?

Česká republika není vývojem na trhu práce specifická. Jde o celosvětový trend typický pro vyspělé ekonomiky. Největší technologické společnosti již delší dobu propouštějí, a to nejen v technických profesích, ale i ve středním managementu, kde část agendy přebírá umělá inteligence.

„Z dostupných dat z Velké Británie a USA je patrné, že právě absolventi v IT oborech nacházejí uplatnění stále obtížněji, což se odráží i ve vyšší míře jejich nezaměstnanosti,“ dodává Petr Douda. Česká republika jen na tyto změny reaguje se zpožděním.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci

Jižní část Apeninského poloostrova obvykle považovaná za zaostalou vykazuje známky ekonomického oživení. Stále více Italů, kteří v minulosti odcházeli za prací na sever země nebo dokonce do...

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

Pro někoho odpad, pro jiného poklad. V lihovaru dávají druhou šanci ovoci i chlebu

Premium

Slupky z citrusů a kakaových bobů nebo kal z pivovaru. Suroviny, které místo v koši a kanále naštěstí skončily v lihovaru. „Na podzim nás dokonce nechali otrhat i pražskou botanickou zahradu,“ směje...

19. října 2025

Juniory do firem téměř nikdo nehledá, jejich práci nahradila umělá inteligence

Nabídky juniorních pracovních pozic letos výrazně poklesly. Zatímco loni i v roce 2023 firmy poptávaly pracovníky na tyto pozice ve velkém, letos je to jinak „Při porovnání prvních osmi měsíců roku...

19. října 2025

Na další velká jezera na místě uhelných lomů není dost vody, říká Petr Lenc

Krajinu pod Krušnými horami, která sloužila jako dárce energie pro Česko, čeká změna. Odklon od hnědého uhlí v energetice přinese zavírání povrchových lomů. Z aktivních lomů skupiny Sev.en jako první...

18. října 2025

Datovým centrům v USA chybí elektřina. Stavějí si vlastní elektrárny

S rozvojem umělé inteligence to americké technologické firmy myslí vážně, proto investují enormní peněžní prostředky do datových center. Brzdí je však zastaralá přenosová síť i nedostatek elektrické...

18. října 2025

Nemocnice pod křídly miliardáře Chrenka rostou. Agel se dostal mezi největší hráče

Zdravotnická skupina Agel dosáhla významného úspěchu na mezinárodním poli. V prestižním žebříčku HBI Top 100 largest hospital groups in EMEA by revenue 2025, který každoročně srovnává podle výše...

18. října 2025  14:26

Turecko překvapuje turisty pevně připevněnými víčky láhví. Novinku řeší i místní

Při otevírání plastové láhve v Turecku se mohou turisté z Česka setkat s něčím, co by v zemi mimo Evropskou unii nejspíš nečekali – pevně připevněným nápojovým víčkem. Tuto inovaci, známou z...

18. října 2025

Ochrana proti erozi není třeba, rozhodl europarlament. Čeští zemědělci slaví

Zemědělci si mohou oddechnout. V Česku hojně kritizovaná povinnost, která měla půdu v EU více chránit proti erozi, narazila v Evropském parlamentu. Europoslanci rozhodli, že zruší několik pravidel v...

18. října 2025

Denní výhry za tisíce a na konci milionový diamant. Čtěte iDNES.cz a vyhrajte

Velká podzimní soutěž iDNES.cz startuje už v pondělí. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej ve tvaru diamantu posázená více než tisíci přírodními diamanty v hodnotě jeden milion korun. Do soutěže se...

18. října 2025

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

18. října 2025

Singapur na suchu dbá o každou kapku. Vodu dováží, odsoluje a ve velkém recykluje

Premium

Tropický Singapur se vypracoval na světové finanční, obchodní a dopravní centrum. Ačkoli je omýván vodami Jihočínského moře, nemá dostatek vlastních přírodních zdrojů vody. Ostrovní stát řeší tuto...

18. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vezmu pušku a vydám se na lov. Američtí zákazníci bědují nad zdražováním

Maloobchodní ceny potravin ve Spojených státech stále rostou a frustrovaní spotřebitelé se trendu ze všech sil snaží přizpůsobit. Zákazníci tvrdí, že omezují nákupy, zásobují se určitými potravinami...

17. října 2025

Podezřelá smrt majitele značky Mango. Policie vyšetřuje případ jako vraždu

Katalánská policie vyšetřuje tragické úmrtí zakladatele módní značky Mango a jednoho z nejbohatších Španělů Isaka Andice jako vraždu. Mezi podezřelými je podnikatelův syn Jonathan Andic, napsala v...

17. října 2025  19:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.