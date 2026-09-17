Při pohledu na strukturu nezaměstnaných hraje podstatnou roli v délce evidence na úřadu práce věk nebo region. „Z našeho výzkumu vyplývá že průměrná délka evidence podle věkových skupin roste s věkem,“ uvedla na dotaz iDNES.cz mluvčí Úřadu práce Jarka Balleková.
To potvrzují i data úřadu: nejkratší dobu v evidenci zůstávají uchazeči ve věku 15 až 24 let. V průměru je to 213 dní a podobné je to u věku 25 až 34 let, kdy průměrná délka evidence trvá 275 dní. V kategorii 35 až 44 let je to ovšem už 384 dní.