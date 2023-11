PPF je příliš velký parník, aby se dal otáčet v minutách, říká Jan Růžička

Pouze v Bukurešti vlastní PPF Real Estate v centru města dvě administrativní budovy Metropolis Center a Crystal Tower. Na příští rok zde plánuje spuštění výstavby projektu ARC v hodnotě 60 milionů eur, v němž vznikne 30 tisíc metrů čtverečních moderních kancelářských prostor. Kromě nemovitostí vlastní PPF v Rumunsku také televizi PRO TV, kterou provozuje dceřiná společnost PPF CME Media Enterprises.

Do jaké míry ovlivnila agrese Ruska na Ukrajině skutečnost, že PPF ukončila své aktivity v této zemi a naopak je posílila v jihovýchodní Evropě?

PPF je dnes přítomna ve 24 zemích na třech kontinentech a podnikáme jak v Evropě, v Asii, tak i v Americe. Ale ve chvíli, kdy došlo k něčemu tak bezprecedentnímu, jako se stalo v únoru minulého roku mezi Ruskem a Ukrajinou, tak nastoupily dobré mravy a byznys šel stranou. Akcionáři přijali rozhodnutí, že PPF opustí Rusko, a již v květnu 2022 jsme prodali Home Credit Rusko, naše největší tamní aktivum, záhy jsme také zahájili prodej našich tamních nemovitostí. Naprostá většina zásadních transakcí byla dokončena již v srpnu minulého roku. Bylo to něco, kdy se lámaly strategie i charaktery. O to víc se nasvítil náš byznys v jihovýchodní Evropě, který zde byl již před válkou. PPF byla aktivní v tomto regionu v oblasti telekomunikací, médií a e-commerce. Vlivem událostí, a to nejen v Rusku, ale i celém euroasijském prostoru, se těžiště přeneslo do jihovýchodní Evropy, která se tak dostala více do našeho hledáčku.