Hotelové impérium Kellnerových se rozrůstá, PPF kupuje Diplomat v Dejvicích

Autor:
  12:21
Investiční skupina PPF rozšiřuje své hotelové portfolio. K pražským hotelům Hilton a Four Seasons nově přibude i dejvický Diplomat. Ten realitní odnož PPF Real Estate koupí za 73 milionů eur (v přepočtu asi 1,8 miliardy korun) od dosavadního vlastníka, thajské firmy Rabbit Holdings.
Hotel Diplomat (12. prosince 2023)

Hotel Diplomat (12. prosince 2023) | foto: ČTK

Hotel Vienna House Diplomat Prague na Evropské třídě v Praze 6 (10. ledna 2019)
Hotel Diplomat na leteckém snimku ze dne 13. října 2009
Hotel Diplomat na leteckém snímku z 1. srpna 2009
Dejvický hotel Diplomat na snímku za 14. října 2008
5 fotografií

Informace o prodeji uveřejnila společnost Rabbit Holdings v prohlášení pro burzu. „Společnost předpokládá uzavření rámcové smlouvy o podmínkách převodu akcií nejpozději do 19. září 2025 a dokončení transakce prodeje akcií Diplomat do 1. čtvrtletí 2026,“ stojí v dokumentu.

Předmětem transakce jsou všechny akcie české společnosti Diplomat Prague, která vlastní čtyřhvězdičkový hotel se 400 pokoji v pražských Dejvicích. Hotel je součástí mezinárodní sítě Vienna House provozované skupinou Wyndham. Dokončen byl v roce 1990 a původně byl určen především pro kongresy, diplomaty a obchodní klientelu. Stojí v těsné blízkosti centrály skupiny PPF.

„Nemovitosti jsou důležitým investičním pilířem PPF, který zajišťuje předvídatelné, dlouhodobé výnosy a globální geografickou diverzifikaci. Akvizice pražského hotelu Diplomat reflektuje tento strategický přístup a neustálé vyhledávání investičních příležitostí ze strany PPF,“ uvedl Robert Ševela, předseda představenstva a generální ředitel PPF Real Estate.

Kellnerová s partnerem Otrubou budou společně investovat do nemovitostí

PPF se letos podařilo získat největší český hotel Hilton, v březnu pak do majetku skupiny zamířil i luxusní komplex Four Seasons. Skupina vlastní rovněž Stages Hotel Prague vedle O2 areny a letos koupila i velký developerský projekt Gasworx v Tampě na Floridě.

Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery. Po srpnovém oznámení odkupu desetiprocentního podílu od Petra Kellnera mladšího ovládnou Kellnerová s dcerami PPF zcela, dokončení transakce se očekává do konce tohoto roku.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

Hotelové impérium Kellnerových se rozrůstá, PPF kupuje Diplomat v Dejvicích

Investiční skupina PPF rozšiřuje své hotelové portfolio. K pražským hotelům Hilton a Four Seasons nově přibude i dejvický Diplomat. Ten realitní odnož PPF Real Estate koupí za 73 milionů eur (v...

15. září 2025  12:21

Kolik nalije Česko do přenosové soustavy. ČEPS představil desetiletý plán

Správce elektroenergetické přenosové soustavy, společnost ČEPS, plánuje v následujících deseti letech investovat na její rozvoj a modernizaci přes 80 miliard korun. Vedení společnosti představilo...

15. září 2025  11:32

VIDEO: Při požáru na řece v Bangkoku shořely tři osobní lodě

Požár zničil v neděli večer tři osobní lodě plující řece Menam-Čao-Praja v thajském Bangkoku. Podle policie vypukl v 18:43 na prázdné osobní lodi kotvící u mola nedaleko buddhistického kláštera Wat...

15. září 2025  10:10

My jsme ti, kteří zaostávají. Němci pracují méně než sousedi, odhalily statistiky

Image Němců coby usilovně pracujícího národa začíná brát za své. Země, která byla dlouhá léta synonymem píle, se nyní potýká s ekonomickou a existenční krizí. Potvrzují to i statistiky: ze 38 zemí...

15. září 2025

Nová pojistka proti blackoutu. Elektroauto půjde využít jako záložní zdroj energie

Premium

Baterie elektromobilu by mohla díky speciální nabíječce sloužit i jako záložní zdroj energie pro domácnosti a firmy. Tím by se dalo předejít kolapsu při blackoutu. Technologii, která to umožňuje,...

15. září 2025

Ze státní kasy do Trumpovy kapsy. USA řeší střet zájmů amerického prezidenta

Návštěvy státníků v zahraničí jsou standardně nákladnou položkou a v případě Spojených států to platí dvojnásob. Agentura Bloomberg zmapovala, kam putují vládní výdaje na zajištění bezpečnosti,...

14. září 2025

Nemáme rádi turisty. Norské město se záští k cestovnímu ruchu netají

Do severního Norska cestuje více turistů než kdykoli předtím. Město Tromsø je například nejoblíbenější prázdninová destinace finských turistů a karavanistů. Bohužel ani tito severní sousedi se...

14. září 2025

Klesá úroda, rostou ceny. Klimatická krize trápí i indické čajové plantáže

Indický čaj se ocitá pod tlakem změny klimatu. Sklizeň v Asamu ohrožují sužující vedra i monzunové deště, což vede k rostoucím nákladům a horší kvalitě. Jak keře, tak pěstitelé se proto učí přežívat...

14. září 2025

Vyhozené roušky jako časovaná bomba. Tento odpad nelze ignorovat, varuje studie

Jednorázové roušky se staly jedním ze symbolů koronavirové pandemie. Nyní se ale ukazuje, že coby odpad jde o obrovskou chemickou časovanou bombu, která může mít vážné důsledky na životní prostředí i...

14. září 2025

Německo se připravuje na válku. Reviduje národní zásoby raviol

Německo se obává válečnického Ruska, a proto modernizuje svou armádu, nakupuje zbraně a nabírá vojáky. Uvažuje také o nových strategických zásobách konzervovaných potravin. Tváří v tvář ruské agresi...

14. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vzpomínáte na knírek z mléka? Slavná reklamní kampaň se po třiceti letech vrací

Oblíbená reklamní kampaň na mléko Got Milk? zažívá comeback. Po třiceti letech se snaží zákazníky opět přimět k nákupu mléka a mléčných výrobků. Nyní však ve světle faktu, že prodej rostlinných...

14. září 2025

Měla malý stánek s bagetami na nádraží. Tam začal příběh sítě vyhlášených lahůdek

Premium

Dvě desítky poboček, přes 30 let historie, více než 400 zaměstnanců. Libeřské lahůdky se rozjely z nádražního stánku s bagetami ve velký rodinný byznys. Příběh paní Šindelářové a její firmy má pro mě...

14. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.