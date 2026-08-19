Pravidelný servis proto není zbytečný luxus. Je to jednoduchý způsob, jak si udržet pohodlí, stabilní výkon a klid na celou topnou sezonu.
Co se při servisu kotle řeší
Servisní prohlídka není jen rychlé nahlédnutí pod kryt. Technik obvykle zkontroluje a vyčistí části, které mají největší vliv na chod i spotřebu: výměník a hořák, nastavení a regulaci, bezpečnostní prvky, stav dílů a opotřebení.
Výrobci servis běžně doporučují a u některých zařízení může pravidelná údržba souviset i se zárukou nebo jejím prodloužením. V praxi navíc platí, že udržovaný kotel mívá plynulejší chod a obvykle i delší životnost.
Zmatek v pojmech: servis není totéž co „komín“
Lidé často řeknou „revize kotle“ a myslí tím všechno najednou. Jenže vytápění je složené ze dvou částí: samotného kotle a spalinové cesty (odkouření). A každou obvykle řeší jiný odborník. Servisní technik se zaměřuje na kotel: jeho vnitřní části, nastavení a funkci. Kontrola a čištění spalinové cesty je samostatná oblast, kterou standardně řeší kominík.
Právě proto se vyplatí při objednávání servisu vždy ověřit, zda je v něm zahrnuta i kontrola odkouření nebo zda je potřeba ji řešit zvlášť.
Pražská plynárenská: servis kotle i rozšířený servis s kontrolou odkouření
Možnost „mít to vyřešené jednou objednávkou“ nabízí například Pražská plynárenská. Podle informací na jejím webu https://www.ppas.cz/servis-kotle je k dispozici Servis kotle a také Rozšířený servis kotle s kontrolou odkouření.
Jak často to řešit
U plynových kotlů se v praxi nejčastěji drží jednoduchý rytmus: servis jednou ročně a k tomu hlídat spalinovou cestu podle typu kotle a doporučených lhůt. I tady platí, že kdo si nastaví pevný termín (například vždy na konci léta), většinou pak topnou sezonu prožije bez zbytečných překvapení.
Doklady schovejte, zabere to minutu
Servisní protokol nebo zpráva o kontrole se hodí nejen „do šanonu“, ale i do telefonu. Stačí fotka a složka s názvem třeba *Kotel – servis*. Dokumenty se mohou hodit při reklamaci, při řešení pojistné události nebo kdykoli potřebujete doložit, že jste údržbu nepodcenili.
Kotel může dlouho topit bez chyby – a právě proto se vyplatí servis neodkládat. A když už technika objednáváte, stojí za to rovnou myslet i na odkouření.