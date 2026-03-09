Pozor na toto víno. Inspektoři zakázali čtyři šarže, které prodávaly dva řetězce

Ve třech případech byla ve vínech podle laboratorního rozporu přidaná voda, v jednom případě syntetický glycerol. Šlo o vína Chardonnay a Sauvignon blanc, třikrát od značky Viňa Mercedes a jednou Il Mariscal. Inspekce nařídila prodejcům vína stáhnout z prodeje a zahájí s nimi správní řízení o uložení pokuty, uvedl mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Marek Bartík.
Přidávání vody i syntetického glycerolu do vína je zakázané, výrobci to obvykle dělají proto, že je to finančně výhodnější. „Glycerol je přirozenou součástí vína, ve kterém vzniká jako vedlejší produkt při kvašení. Jeho množství je závislé na použitých kvasinkách a na teplotě při kvašení. Není však možné přidávat syntetický glycerol,“ uvedl Bartík. Dané falšované víno je nutné zlikvidovat.
Inspekce se kontrole kvality vína věnuje dlouhodobě, na webu Potraviny na pranýři jsou desítky vín, u nichž v minulosti zjistila, že jsou nejakostní, falšovaná či dokonce nebezpečná. Zatímco nebezpečná jsou převážně vína českého původu, protože obsahují nadlimitní množství konzervantů nebo tyto látky nejsou uvedeny na etiketě, falšovaná jsou převážně vína zahraničního původu.