Šest stovek za každou megawatthodinu. Jak Češi příští rok ušetří za elektřinu

Tomáš Ventura
  15:34
Rozhodnutí vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje z faktur spotřebitelů na státní rozpočet bude mít na zákazníky od příštího roku bezprostřední a jednoduše spočítatelný dopad. Na každé megawatthodině ušetří i po zohlednění daně z přidané hodnoty 599 korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„S okamžitou platností snížíme ceny regulované složky elektřiny. Na základě usnesení vlády dostává pokyn Energetický regulační úřad (ERÚ), který obratem připraví cenovou změnu, která dopadne již od ledna na každou domácnost, firmu, živnostníka,“ řekl po jednání vlády ministr průmyslu Karel Havlíček.

Změnu pocítí spotřebitelé automaticky, není nutné o ni nijak žádat. Na faktuře jim v porovnání s letošním rokem bude v roce 2026 chybět 599 korun s DPH za každou spotřebovanou megawatthodinu.

To v modelovém případě domácnosti, která s tarifem D02d elektřinou svítí, vaří a používá pro běžné spotřebiče, znamená při spotřebě tří megawatthodin roční úsporu asi 1 800 korun. U rodiny, která v domku elektřinou svítí, vaří, ohřívá vodu a topí, může roční úspora přesáhnout sedm tisíc korun.

Kde se vzal příspěvek na obnovitelné zdroje. Za léta by už vydal na jaderný blok

Procentní vyjádření úspor se bude u každého odběratele lišit dle toho, kolik ve svém tarifu za MWh platí. Při celkové ceně po započtení všech složek okolo pěti až šesti tisíc za MWh nicméně platí Havlíčkovo vyjádření z tiskové konference, že cena elektřiny klesne v příštím roce domácnostem zhruba o deset procent.

„Rozhodnutí nové vlády kompletně přenést poplatky za podporované zdroje energie (POZE) na stát je krok správným směrem. Jde o funkční a rychlé opatření ve vztahu k cenám energií v ČR. Nyní ERÚ připraví nový cenový výměr a zákazníci budou mít v příštím roce na faktuře o položku méně,“ uvedl Bohuslav Čížek, ředitel pro legislativu Svazu energetiky ČR. S tím, že opatření bude mít pozitivní dopad na zákazníky z řad průmyslu i domácností.

Připomněl tak, že převedení poplatku za obnovitelné zdroje na stát uleví i podnikům. Ty budou v příštím roce nicméně i tak čelit zostřené cenové konkurenci firem z Německa, kde se tamní kabinet chystá do cen energií zasáhnout ještě razantněji.

Německý plán poškodí český průmysl. Energeticky náročné podniky čeká rána

„Je to dobrá zpráva pro všechny odběratele elektřiny a výborná především pro ty, kteří mají vysoký odběr, tedy pro odběratele s přímotopy a tepelnými čerpadly ve větších objektech. Bude to mít pozitivní vliv i na citlivé energeticky náročné průmyslové odběratele,“ přidává se v hodnocení Michal Macenauer, ředitel strategie poradenské společnosti EGU.

„Rovnou ale dodám, že pouze tato úleva právě energeticky náročnému průmyslu nebude stačit. Mnoho zemí náklady na energie pro průmysl dotuje, chystá se k tomu i Německo a hrozí tak další prohloubení problémů nejen celosvětově, ale i v rámci EU,“ připomíná.

Podle Jakuba Odložilíka, šéfa společnosti Tedom energie, ušetřenou částku za POZE domácnosti i firmy na účtech opravdu pocítí. „Jenže se tím zároveň připravíme o možnost pracovat s podporou chytřeji a cíleně. Ušetřené prostředky dává větší smysl využít k motivaci k úsporám a investicím do řešení, která dlouhodobě snižují spotřebu i zranitelnost vůči cenovým výkyvům. U firem už dnes vidíme, že při klesajících cenách energie odkládají investice do vlastních zdrojů. Pokud změny v POZE projdou, tento trend může zesílit,“ upozorňuje.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

