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Zlínský požár zasáhl i výrobce kol Equator Cycling. Přežijeme, věří firma

Autor:
  14:55
Požár ve Zlíně zasáhl výrobce kol Equator Cycling.

Požár ve Zlíně zasáhl výrobce kol Equator Cycling. | foto: Equator Cycling

Druhý den zasahují hasiči u devastujícího požáru 34. budovy baťovského areálu...
Druhý den zasahují hasiči u devastujícího požáru 34. budovy baťovského areálu...
Druhý den zasahují hasiči u devastujícího požáru 34. budovy baťovského areálu...
Druhý den zasahují hasiči u devastujícího požáru 34. budovy baťovského areálu...
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Rozsáhlý požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně zasáhl také českou cyklistickou značku Equator Cycling. Ta se zaměřuje na výrobu a kompletaci prémiových jízdních kol, včetně vlastních karbonových a titanových modelů. „Všichni věříme, že situace pro nás není likvidační. Uděláme maximum pro to, aby se Equator co nejdříve vrátil do běžného provozu,“ uvedl pro iDNES.cz šéf vývoje titanových kol Jan Habich.

Společnost Equinox Europe, která je na trhu více než patnáct let, přišla o prakticky veškeré své zázemí, včetně kancelářských prostor. Teď řeší, jaký dopad bude mít událost na další provoz.

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„V budově jsme měli celý sklad. Měli jsme tam plně vybavenou cyklistickou dílnu, stroje, showroom. Prakticky veškeré materiální zázemí firmy. Když jsme viděli, jak se budova hroutí, bylo jasné, že během několika hodin mizí práce, kterou jsme poctivě budovali řadu let,“ popsal Habich.

Přesný rozsah škod firma zjišťuje. Podle Jana Habicha mohlo být ve skladu zboží i za vyšší jednotky milionů korun. „Byla tam celá kola, součásti a náhradní díly. Nedávno jsme zásobili sklad větším množstvím titanových rámů,“ řekl.

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Jak dodal, vyrobit díly, naskladnit je a sestavit nová kola není možné ze dne na den. „Řekl bych, že to je otázka měsíců, možná půl roku,“ uvedl. Klíčové bude podle něj najít nové prostory a zajistit kapitál, aby firma mohla znovu objednat zboží. „Na tom to celé stojí a padá,“ doplnil.

Podle Habicha je zásadní, že požár si nevyžádal žádná zranění. Detaily ohledně dalšího fungování budou ve společnosti teprve probírat. Ve hře by podle něj mohla být varianta předprodeje kol, který by mohl pomoci současnou situaci překlenout.

„Nechceme ale, aby si někdo od nás koupil dopředu zboží s tím, že někdy možná něco dostane. Jakmile začneme zboží prodávat, chceme mít jistotu, že zákazníkovi dokážeme říct konkrétní termín dodání. Chceme, aby se na nás zákazníci mohli spolehnout, tak jako doposud, a nezůstali jen s příslibem dodání,“ zmínil.

KRIMI

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Témata: požár, požár

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