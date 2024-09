Škody po povodních sčítají i Lesy ČR, přesahují zatím 200 milionů korun

„Nejvíce velká voda poškodila lesy a majetek podniku v Moravskoslezském kraji v oblasti Jeseníků a Beskyd,“ uvedla mluvči podniku Eva Jouklová. Kromě lesních cest podnik eviduje škody i na provozních budovách v záplavami zasažených oblastech. Voda zatopila například objekty LČR v Rudě nad Moravou na Šumpersku nebo ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku.

Mluvčí upozornila, že nynější odhady škod jsou velmi orientační a v dalších dnech a týdnech je bude podnik zpřesňovat. „Na řadu povodní zasažených míst se nedá dostat, takže tam zatím ani nemůžeme škody zjistit,“ řekla.

Lesníci lidem stále nedoporučují vstup do lesů, protože hrozí vyvrácení stromů z podmáčené půdy. „Stromy padají i při bezvětří,“ uvedla Jouklová. Například na Břeclavsku a Mikulovsku na jižní Moravě již úřady vstup do lesů zakázaly. Přerovský magistrát zakázal vstup do lesního komplexu národní přírodní rezervace Žebračka.

Lesy ČR loni vykázaly čistý zisk 3,84 miliardy korun a tržby 14 miliard korun. Loni podnik s koncem kůrovcové kalamity snížil těžbu dřeva o 15 procent na 7,8 milionu metrů krychlových.