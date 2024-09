Sklady i výrobou se prohnala voda. Škody sčítají nápojáři i výrobci potravin

„Přestože jsme byli dopředu dobře připraveni, Krnov zaplavila více než stoletá voda, která silně zasáhla do životů našich zaměstnanců a pochopitelně se nevyhnula ani našemu výrobnímu závodu a skladům,“ řekl Jannis Samaras, jeden ze zakladatelů Kofoly a generální ředitel celé skupiny.

Podle něj dosáhla hladina vody v Krnově vyšší hranice než v dramatickém roce 1997. „To jsme s tátou seděli na střeše výroby. Voda se opět dostala do celého areálu, aktuálně ji odčerpáváme ze všech míst a zjišťujeme rozsah škod. Snažíme se spustit záložní elektrocentrálu, neboť město Krnov je stále bez proudu. Zítra začneme s úklidem a budeme se soustředit na co nejrychlejší obnovení chodu závodu. Zkraje příštího týdne budeme mít jasnější představu, jak dlouho to bude trvat,“ dodává Samaras.

Skupina Kofola také letos koupila Pivovary CZ, vlastnící pivovarské značky v zaplavených Hanušovicích či Litovli. A v neděli se pod vodou ocitl i hanušovický pivovar Holba. „Voda přišla velmi rychle a zaplavila příjezdovou oblast areálu, do výrobních částí se naštěstí nedostala. Během pondělí a úterý by mohlo dojít k postupnému spuštění provozu a zahájení vaření piva, bude však záležet na dostupnosti zaměstnanců, kteří čelí následkům velké vody ve svých domovech,“ říká generální ředitel společnosti Pivovary CZ Group René Musila.

A v pondělí ráno voda stálo půl metru až metr vody také v pivovaru Litovel. „V Litovli bude řeka Morava kulminovat během pondělka, takže rozsah případných škod v tomto pivovaru bude možné zjišťovat až v dalších dnech. Celá oblast je momentálně nepřístupná a pivovar je uzavřen,“ dodal Musila.

Ve třetím pivovarském závodě Kofoly, v Přerově, kde se vyrábí Zubr, se naštěstí černé scénáře nenaplnily a řeka Bečva se přes své břehy nepřelila. Během dneška se začínají zprovozňovat preventivně odstavené výrobní technologie a pivovar by měl plynule najet na běžný provoz.

Drtivou většinu výrobků je Kofola schopna pokrýt z jiných výrobních závodů v Mnichově Hradišti nebo Rajecké Lesné na Slovensku. Minerální vody se pak stáčejí v závodech v Moravském Berouně (Ondrášovka), Stráži nad Ohří (Korunní) a Kláštor pod Znievom (Kláštorná Kalcia), které naštěstí vodou zasaženy nebyly. Provoz firmy jako celku je tedy zajištěn, rychlost obnovení provozu postižených závodů ukáží až další dny.

„Je předčasné sumarizovat teď to, jaké škody povodeň na jednotlivých našich lokacích napáchala. Věříme však, že nejdramatičtější chvíle máme za sebou,“ věří Jannis Samaras.

V Opavě je zasažený jeden z největších výrobců potravin v ČR, společnost Bidfood. Ta má ve městě dva areály, v Palhanecké ulici depo a administrativní budovy, v Těšínské pak výrobnu. Podle mluvčí společnosti Aleny Šteffelové jsou zasažené vodou obě místa, více pak výrobna mraženého zboží, kde v neděli také vypadl elektrický proud.

„Udělali jsme co nejvíc preventivních opatření, distribuční vozy jsme rozmístili mimo zásahovou oblast, pytlovali jsme,“ doplnila mluvčí. Míru škod není zatím schopná upřesnit, voda v Opavě ještě neopadla.

Než se znovu výroba rozjede, půjde ale nejspíš o týdny než o dny, prostory se budou muset minimálně vysušit a vydezinfikovat. Firma je zároveň jedním z největších distributorů potravin do gastronomie, ale také do domovů důchodců či do nejrůznějších jídelen.

„Snažíme se předat zásobování do ostatních dep,“ uvedla mluvčí. Místo z Opavy by tak mělo zásobování proudit z Velkého Meziříčí, odkud budou dodávky a kamiony směřovat i do oblastí zasažených povodněmi.

Firmy na Jesenicku mimo provoz

Velká voda zasáhla i jednu z největších fabrik na Jesenicku Plastkon Mikulovice vyrábějící plastové výrobky pro dům a zahradu a další oblasti. Výrobními provozy se o víkendu prohnala voda, takže závod bude nějakou dobu mimo provoz.

„Teď se tam nemůžeme dostat, takže ještě neznáme přesný rozsah škod. Naštěstí voda poměrně rychle opadá,“ sdělil šéf marketingu David Hama.

Kdy se podaří obnovit výrobu není podle něj jasné. „Víme o několika zaměstnancích, kteří přišli o domovy, další mají velké škody, takže stejně je priorita, aby se oni dostali z nejhoršího. My samozřejmě, jak to bude možné, začneme s odstraňováním škod,“ řekl. Klíčové bude, zda není poškozena elektronika ve strojích, jež firma využívá.

„Povodeň určitě způsobí odstávku, ale teď se nedá říct, jak dlouho potrvá. Naštěstí teď není příliš frekventované období a jsme dostatečně předzásobeni, takže zakázky budeme nějakou dobu vykrývat. Pokud se nepodaří obnovit výrobu v řádu několika týdnů, zvažujeme aspoň částečný přesun výroby k našim partnerům,“ doplnil.

Součástí říčního koryta se o víkendu stal areál jesenické firmy Fenix vyrábějící elektrické topné systémy. Voda se dostala i do výrobních hal. „Hladina byla přes metr vysoko, nejhorší pro nás je, že voda se dostala i do naší nejsofistikovanější výroby, kde máme robotické linky,“ sdělil majitel společnosti Fenix Cyril Svozil.

Do odstraňování škod se ale firma pořád nemůže pustit, protože v areálu se pořád drží voda, byť pomalu opadá.

„Jak dlouhá bude odstávka je těžké říct. Kardinální otázka je, jak dalece jsou poškozeny robotické systémy, které jsou pro nás nejdůležitější. Budeme muset přivolat autorizovanou firmu z Itálie, která tuto techniku prohlédne a potom uvidíme, jak je poškození velké,“ řekl Svozil.

Otázka také je, kdy se ve Fenixu podaří obnovit dodávku elektřiny. „Voda zničila vysokonapěťový kabel a trafo k nám do závodu. Musí se kompletně udělat nový energovod, což v současnosti může energetikům nejméně několik dní trvat,“ obává se Svozil.

Velké vody nebyla ušetřená ani další jesenická firma - výrobce outdoorového oblečení Woox. „Řeka, která protekla jesenickým skladem, za sebou nechala smutnou podívanou. Zatím nevíme, co všechno to pro nás znamená,“ uvedla firma ve facebookovém příspěvku.

WOOX Děkujeme vám za podporu, vážíme si jí! Brzo vám dáme vědět, jak jsme na tom. 489 222

Více štěstí měl nakonec šumperský výrobce outdoorového oblečení Tilak, jenž o víkendu stěhoval do vyšší pater své výrobní materiály a produkty. Jejich sklady a výroba se totiž nachází jen kousek od řeky Desné, a tak měli o víkendu obavy, že se voda dostane do budovy.

„Zvládli jsme udělat tolik, na kolik jsme měli sílu. Pro dnešní noc to bude muset stačit,“ sdíleli o víkendu na svém facebookovém profilu. Nakonec se budově, kde firma sídlí voda, vyhnula jen o pár centimetrů a žádné škody nakonec nesčítají.

„Jsme mírně na kopci, to nás nakonec zachránilo,“ řekl iDNES.cz marketingový manažer Tilaku Alois Rozsíval s tím, že v práci v pondělí téměř nikdo není. „Naši zaměstnanci nyní řeší své škody způsobené škody povodněmi, a tak dostali volno,“ dodal Rozsíval.