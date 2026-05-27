Povinné zálohy OSVČ se sníží, i zpětně. Nové mohou být od července o 1 500 nižší

Pavla Žáková
  12:34
Minimální zálohy na sociální pojištění, které platí lidé samostatně výdělečně činní (OSVČ), se sníží. Rozhodla o tom v úterý Sněmovna, novela zákona půjde ještě k podpisu prezidentovi. Od kdy bude platit?

Jaké zálohy se změní

Většina OSVČ musí platit povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění. Chystaná změna se týká jen sociálního pojištění.

Jak fungují povinné odvody u OSVČ

Odvody se počítají se z výše výdělku, ten je ale u některých lidí příliš nízký. V tom případě přicházejí na řadu tzv. minimální zálohy, které se nestanoví ze skutečného (malého) výdělku, ale z tzv. minimálního vyměřovacího základu. Zjednodušeně řečeno, OSVČ s nízkým výdělkem odvádějí státu tolik, jako kdyby si vydělávali o něco víc. O kolik? To je to, co se nyní změní.

Poslanci snížili odvody OSVČ. Podpořila to i ODS, která je přitom dříve zvýšila

Když před několika lety začal platit konsolidační balíček, určil zákon o pojistném na sociální zabezpečení, že odvody budou postupně narůstat. Přesněji řečeno, bude narůstat tzv. minimální vyměřovací základ, z jakého se zálohy počítají. V roce 2025 byl 35 procent průměrné mzdy. Od začátku roku 2026 to už mělo být 40 procent průměrné mzdy, ale právě zde se poslanci dohodli na jiném znění.

Zmínky o 40 procentech se „nahrazují slovy ‚35 % průměrné mzdy‘,“ uvádí se v návrhu na změnu, který je již schválený. A protože se minimální zálohy počítají jako stanovené procento z minimálního vyměřovacího základu, který se snižuje, snižují se logicky i zálohy.

O kolik se sníží zálohy

Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ, vykonávající podnikání jako hlavní činnost, činily (a dosud činí) 5 720 korun měsíčně. Nově to bude 5 005 korun. Snížení je tedy o 715 Kč měsíčně.

Nové zálohy na sociální pojištění pro OSVČ
Současná měsíční platba sociálního pojištění5 720 Kč měsíčně
Nová platba od 1. července 5 005 Kč měsíčně
Rozdíl715 Kč měsíčně
Přeplatek za leden-červen6 x 715 = 4 290 Kč
Nová platba po započtení přeplatku4 290 Kč měsíčně
*uvedená částka platí pro minimální zálohy sociálního pojištění, výpočet nové zálohy vychází z předpokladu platnosti zákona od 1. července 2026

Od kdy se snižují zálohy

Sníží se, jakmile nová právní úprava vstoupí v účinnost. A co je zajímavé: protože se týká celého roku 2026, mnoha lidem díky ní může vzniknout „přeplatek“ na sociálním pojištění.

Novela dosud není platná, a vzhledem k tomu, že ji ještě bude podepisovat prezident a až poté může vyjít ve Sbírce zákonů, zřejmě se tak stane až během června. Účinná má být od prvního dne následujícího měsíce. S největší pravděpodobností bude účinná od 1. července 2026.

Jak si nechat vrátit zálohy?

Kdo platil od začátku roku 2026 minimální zálohy ve výši 5 720 korun, může si nechat přeplatek vrátit. Lze to udělat až poté, co novela nabude účinnosti, pravděpodobně tedy v červenci.

Zákon uvádí, že příslušná správa sociálního zabezpečení bude muset přeplatky na žádost vracet, a to do dvou měsíců. Kdo si o vrácení nepožádá, může si peníze nechat na svém účtu u ČSSZ a využít například pro uhrazení budoucích záloh nebo jejich části.

Z čeho a jak se počítají zálohy

  • Zálohy na sociální pojištění se počítají jako 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Minimální zálohy pak jako 29,2 procenta z minimálniho vyměřovacího základu, který se odvozuje od průměrné mzdy v daném roce.
  • Průměrná mzda se do výpočtu nezahrnuje celá, ale pouze částí: dříve to bylo jen 25 procent, po účinnosti konsolidačního balíčku měl podíl každý rok stoupat o 5 procent, tedy na 30 procent v roce 2025, dále na 35 procent loni a konečně na 40 procent letos. 40 procent bylo považovaných za „cílovou“ částku, dále už toto číslo stoupat nemělo. Nově to bude už napořád 35 procent.
  • Poslanci při současné úpravě zákona o pojistném na sociální zabezpečení nestanovili, že by se čísla 40 procent dosáhnout mělo, jen později. Celou pasáž o zvyšování prostě nahradili číslem 35 procent. Pokud tedy ještě nepřijde jiná, další úprava, bude 35 procent ve výpočtu platit i v roce 2027 a dále.
  • Neznamená to ale, že zálohy v roce 2027 budou stejné jako letos. Do výpočtu se totiž zahrnuje i průměrná mzda, která postupně roste. Pouze by už nárůst neměl být skokový, jak tomu bylo v předchozích letech.
