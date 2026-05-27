Povinné zálohy OSVČ se sníží, i zpětně. Nové mohou být od července o 1 500 nižší

Jaké zálohy se změní
Většina OSVČ musí platit povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění. Chystaná změna se týká jen sociálního pojištění.
Jak fungují povinné odvody u OSVČ
Odvody se počítají se z výše výdělku, ten je ale u některých lidí příliš nízký. V tom případě přicházejí na řadu tzv. minimální zálohy, které se nestanoví ze skutečného (malého) výdělku, ale z tzv. minimálního vyměřovacího základu. Zjednodušeně řečeno, OSVČ s nízkým výdělkem odvádějí státu tolik, jako kdyby si vydělávali o něco víc. O kolik? To je to, co se nyní změní.
|
Poslanci snížili odvody OSVČ. Podpořila to i ODS, která je přitom dříve zvýšila
Když před několika lety začal platit konsolidační balíček, určil zákon o pojistném na sociální zabezpečení, že odvody budou postupně narůstat. Přesněji řečeno, bude narůstat tzv. minimální vyměřovací základ, z jakého se zálohy počítají. V roce 2025 byl 35 procent průměrné mzdy. Od začátku roku 2026 to už mělo být 40 procent průměrné mzdy, ale právě zde se poslanci dohodli na jiném znění.
Zmínky o 40 procentech se „nahrazují slovy ‚35 % průměrné mzdy‘,“ uvádí se v návrhu na změnu, který je již schválený. A protože se minimální zálohy počítají jako stanovené procento z minimálního vyměřovacího základu, který se snižuje, snižují se logicky i zálohy.
O kolik se sníží zálohy
Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ, vykonávající podnikání jako hlavní činnost, činily (a dosud činí) 5 720 korun měsíčně. Nově to bude 5 005 korun. Snížení je tedy o 715 Kč měsíčně.
|Současná měsíční platba sociálního pojištění
|5 720 Kč měsíčně
|Nová platba od 1. července
|5 005 Kč měsíčně
|Rozdíl
|715 Kč měsíčně
|Přeplatek za leden-červen
|6 x 715 = 4 290 Kč
|Nová platba po započtení přeplatku
|4 290 Kč měsíčně
|*uvedená částka platí pro minimální zálohy sociálního pojištění, výpočet nové zálohy vychází z předpokladu platnosti zákona od 1. července 2026
Od kdy se snižují zálohy
Sníží se, jakmile nová právní úprava vstoupí v účinnost. A co je zajímavé: protože se týká celého roku 2026, mnoha lidem díky ní může vzniknout „přeplatek“ na sociálním pojištění.
Novela dosud není platná, a vzhledem k tomu, že ji ještě bude podepisovat prezident a až poté může vyjít ve Sbírce zákonů, zřejmě se tak stane až během června. Účinná má být od prvního dne následujícího měsíce. S největší pravděpodobností bude účinná od 1. července 2026.
Jak si nechat vrátit zálohy?
Kdo platil od začátku roku 2026 minimální zálohy ve výši 5 720 korun, může si nechat přeplatek vrátit. Lze to udělat až poté, co novela nabude účinnosti, pravděpodobně tedy v červenci.
Zákon uvádí, že příslušná správa sociálního zabezpečení bude muset přeplatky na žádost vracet, a to do dvou měsíců. Kdo si o vrácení nepožádá, může si peníze nechat na svém účtu u ČSSZ a využít například pro uhrazení budoucích záloh nebo jejich části.
Z čeho a jak se počítají zálohy