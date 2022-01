Desátý den povinného testování. Pozitivní test mělo procento pracovníků

Vyplynulo to z průzkumu, který ve středu prezentoval Svaz průmyslu a dopravy ČR. Povinné testování zaměstnanců ve firmách začalo minulý týden, trvat by mělo až tři týdny.

Průzkum podle viceprezidenta svazu Jana Rafaje potvrdil, že firmy zvládly všechny své zaměstnance otestovat během uplynulého týdne dvakrát. Ve 196 společnostech, které se průzkumu zúčastnily, bylo ve dvou kolech otestováno téměř 150 tisíc zaměstnanců. U 1982 z nich byl výsledek antigenního testování pozitivní.

Většina firem následně poslala tyto pracovníky ke konfirmačním PCR testům, u kterých se ovšem až 30 procent nákaz nepotvrdilo. Podle Rafaje je proto vhodné, aby firmy konfirmační PCR testy využívaly, jinak hrozí, že přijdou o část zaměstnanců kvůli nepřesným antigenním testům zbytečně.

Pro většinu firem podle svazu testováním nevznikl problém s nedostatkem zaměstnanců. Upravit či omezit provoz muselo v minulém týdnu kolem 13 procent podniků.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 7500 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7301 1133,5 Případů 25. 1. 1040 161,5 Aktivních případů: 8379 1300,9 Mrtvých 2466 382,9 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 8078 1369,4 Případů 25. 1. 1227 208,0 Aktivních případů: 9385 1591,0 Mrtvých 2239 379,6 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3655 1240,4 Případů 25. 1. 391 132,7 Aktivních případů: 4597 1560,1 Mrtvých 1576 534,8 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 11766 1433,2 Případů 25. 1. 1062 129,4 Aktivních případů: 15362 1871,2 Mrtvých 3127 380,9 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5552 1251,3 Případů 25. 1. 679 153,0 Aktivních případů: 6984 1574,1 Mrtvých 1466 330,4 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7500 1359,6 Případů 25. 1. 940 170,4 Aktivních případů: 9889 1792,6 Mrtvých 2038 369,4 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6729 1287,4 Případů 25. 1. 782 149,6 Aktivních případů: 8398 1606,8 Mrtvých 1763 337,3 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4370 857,2 Případů 25. 1. 457 89,6 Aktivních případů: 4882 957,6 Mrtvých 1635 320,7 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 30453 2299,6 Případů 25. 1. 3179 240,1 Aktivních případů: 39420 2976,7 Mrtvých 3291 248,5 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 25710 1856,1 Případů 25. 1. 2181 157,5 Aktivních případů: 31863 2300,3 Mrtvých 3986 287,8 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 13451 1128,5 Případů 25. 1. 1399 117,4 Aktivních případů: 17878 1499,8 Mrtvých 4422 371,0 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6882 1088,9 Případů 25. 1. 829 131,2 Aktivních případů: 9144 1446,8 Mrtvých 2243 354,9 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7490 1065,5 Případů 25. 1. 552 78,5 Aktivních případů: 10254 1458,7 Mrtvých 2109 300,0 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 11304 941,6 Případů 25. 1. 1629 135,7 Aktivních případů: 13191 1098,8 Mrtvých 4730 394,0 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Alespoň jednoho zaměstnance v karanténě či izolaci mělo přes 80 procent firem, u většiny z nich však šlo o maximálně pět procent personálu. V 15 procentech případů testování firmy zaznamenaly odmítnutí testu u svého zaměstnance.

Přes 78 procent podniků využívá podle svazu při testování samovyšetřovací testy. To je mnohem více než při předchozím povinném testování ve firmách loni na jaře. Důvodem podle Rafaje je, že na rozdíl od loňska nyní odborné vyšetření v testovacích centrech hradí samotní zaměstnavatelé, zatímco loni na to přispíval stát. Firmy nejčastěji kupovaly testy v hodnotě do 60 korun za kus, loni využívaly většinou dražší testy.

Home office

Průzkum svazu dále ukázal, že zaměstnavatelé v reakci na nový režim testování rozšířili možnost práce z domu. Přes 47 procent firem tak v posledních dnech zvýšila počet zaměstnanců na home office, dalších 42 procent podniků zavedlo práci z domova už dříve.

Všichni zaměstnanci včetně očkovaných a po prodělané nemoci covid-19 se musejí testovat antigenními testy dvakrát týdně. Další test mají povinnost podstoupit nejdříve třetí den po předchozím. V případě pozitivního výsledku následuje pětidenní karanténa.

Pro některé podniky může být testování byrokraticky náročné. „Pro firmy a podnikatele to znamená poměrně značnou agendu a nemalé náklady. Už jen při nákupu testů musíte ověřit schválené dodavatele ze seznamu, pokud takový test chcete později uplatnit pro náhradu. Musíte vést evidenci testů, musíte je mít vždy k dispozici v dostatečném počtu,“ upozorňovala minulý týden v rozhovoru pro iDNES.cz Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Jak doplnila, je také nutné zorganizovat pravidelné testování a vést seznamy testovaných včetně řady dalších údajů, navíc se ne všichni testují vždy v jeden termín. „V úvahu je nutné také vzít směnné provozy, testování v takových případech probíhá vícekrát denně. Na to je nutné vyčlenit konkrétní osobu či spíše osoby, kterým tím pádem jejich původní práce plynoucí z pracovní smlouvy reálně stojí a mnohdy je nutné ji dohnat přesčasovými hodinami,“ doplnila Břečková.

Částky na samotestovací sady jsou uvolňovány z fondů prevence, ze kterých pojišťovny přispívají na různá preventivní vyšetření. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) odhadovala náklady až na miliardu korun.

„VZP přispívá na antigenní samotesty ve firmách maximálně 60 korunami včetně DPH za test, pokud je cena testu nižší, hradí ji VZP celou. Předpokládáme, že se celková částka při této frekvenci testování (dvakrát týdně a u všech zaměstnanců) může vyšplhat k jedné miliardě korun,“ uvedla před začátkem pravidelného testování tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Celkové náklady pojišťoven na testování zaměstnanců se teprve ukážou. Záleží i na tom, zda testování bude probíhat déle než avizované tři týdny. Roli hrají také počty zaměstnanců, kteří pracují domova, u nich testování není nutné.