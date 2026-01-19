Valorizační oznámení o změně výše důchodů už ve schránce nečekejte. Zvyšování penzí bude správa sociálního zabezpečení posílat už jen elektronicky. A obyčejná e-mailová adresa vám k tomu nestačí. Kde získáte potvrzení o výši důchodu?
Úřad ho nově posílá jen elektronicky:
- do datové schránky fyzické osoby,
- do datové schránky právnické osoby,
- po přihlášení na ePortál ČSSZ.
Kdy dostanete oznámení o valorizaci? Kdo používá datovou schránku, měl by mít oznámení v ní už na začátku ledna. Kdo datovku nemá, musí si zřídit tzv. elektronickou identitu a s ní se přihlásit na online portál ČSSZ, kde je možné si valorizační oznámení zobrazit a případně i vytisknout. Kdy to můžete zkusit? „Službu doporučujeme využít nejdříve v den splatnosti důchodu,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení. Dříve by pro vás valorizační oznámení ještě nemuselo být připraveno.
Co když nepoužívám internet?
Pokud nemáte ani datovku, ani si nehodláte zřizovat elektronickou identitu, dostat se k valorizačnímu oznámení pro vás nebude tak snadné, jako dosud. Oznámení změny výše důchodu vám úřad pošle v listinné podobě, jen pokud o to sami zažádáte.
A zaplatíte za to. Zpoplatněné je částkou 26 korun pro seniory žijící v ČR. Kdo si ho nechá poslat do zahraničí, zaplatí ještě více – podle místa pobytu až 56 korun. „Náklady nebudou platit pouze klienti narození před rokem 1955,“ dodává ČSSZ. Tiskopis žádosti můžete poslat elektronicky, nebo ho vyplnit a odevzdat na jakékoli pobočce správy sociálního zabezpečení.
Kdy poslat žádost o listinné oznámení o valorizaci?
Ale pozor, pro letošek už žádost o písemné podobě valorizace nestihnete. Žádost se musí podat tři měsíce předem, to znamená, že pro valorizaci od 1. ledna 2026 byste ji museli podat už do 30. září 2025. Když ji podáte až nyní, dostanete písemné oznámení až při příští valorizaci, což bude nejspíš až od 1. ledna 2027. (Výjimečně může k valorizaci dojít po rozhodnutí vlády i v jiné části roku, jak tomu bylo v červnu 2022.)
Podobně je tomu v případě, že se naopak rozhodnete listinné oznámení o valorizaci už nedostávat a ušetřit na poplatku. V tom případě musíte ČSSZ informovat do 31. srpna předchozího roku, že o „papír“ již nestojíte. Oznámení vám pak pošle elektronicky a poplatek už nebudete platit. Pro tuto žádost žádný předepsaný formulář neexistuje, podle ČSSZ ji stačí napsat „volnou formou s vlastnoručním podpisem“.
K čemu je oznámení o valorizaci?
Oznámení o valorizaci je oficiálním dokladem o výši důchodu a má u seniorů podobnou váhu jako potvrzení o měsíční mzdě u zaměstnanců. Potřebovat ho můžete například při žádosti o superdávku (jejíž součástí je i složka nahrazující dřívější příspěvek na bydlení). Může být potřeba i tehdy, pokud byste si chtěli vzít úvěr.
Další změny důchodů v roce 2026
Změna v oznámení o valorizaci není jediná, jaká začíná platit od roku 2026. Pro některé výplatní termíny se také mění datum a navíc zdražila od Nového roku i pošta. Pocítí to senioři, kteří si nechávají penzi vyplácet raději v hotovosti. Přehledné informace o všech změnách najdete v našem obsáhlém článku:
