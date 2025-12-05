České značky vítězí. Zákazníci stále častěji sahají i po domácích potravinách

Hlavní motivací českých zákazníků nakupovat domácí výrobky je snaha podpořit domácí producenty, to přiznalo 60 procent lidí. Nadpoloviční většina dotázaných pak uvádí, že koupí domácích výrobků a surovin podporují českou ekonomiku. Zejména pro ženy je pak důležité i to, že je šetrnější nakupovat od českého producenta, který je k nim blíže, a potraviny se tak nemusejí dovážet z velkých vzdáleností.
Na dlouhodobou oblibu takzvané českosti reagují značky napříč všemi odvětvími. Například PENNY Market aktuálně rozšířil nabídku českých produktů pod značkou Karlova Koruna, která aktuálně zahrnuje 200 produktů od 30 českých producentů.
„Zákazníci chtějí jasně vědět, odkud jejich potraviny pocházejí. Nová Karlova Koruna přináší jednoduché pravidlo – vše, co je české, najdou zákazníci právě pod touto značkou,“ uvádí šéf marketingu PENNY Vít Vojtěch. Podobně je na tom třeba výrobce dveří Sapeli na Vysočině, který sází na slogan „Věřím českým dveřím“. Podle průzkumů společnosti je český původ značky jednou z hlavních motivací pro koncového zákazníka.
„To, že je Sapeli česká značka, patří mezi nejsilnější atributy a za poslední roky jeho význam kontinuálně roste. Lidé si naši značku spontánně spojují s tradicí a s tím, že jsme největší český výrobce dveří s českým majitelem i výrobou,“ vysvětluje ředitel společnosti Marek Sedlák.
Podobné je to i v případě české módy, u které cílová skupina zákazníků spoléhá na určitou záruku kvality. Třeba značka oblečení Vabacci vyrábí velkou část své produkce v šicí dílně na Zlínsku a materiály nakupuje ze zemí Evropské unie. „České výrobky vnímají naše zákaznice jako poctivé, trvanlivé a odpovědně vyrobené. Často od nich slyšíme, že si váží toho, že značka není anonymní – vědí, kdo stojí za návrhem, šitím i finálním produktem. Česká výroba pro ně také představuje záruku, že podpoří domácí ekonomiku,“ říká Karolína Zámorská z Vabacci.
Vábivý nápis a krajina na obalu nestačí
PENNY se tématu českosti věnuje dlouhodobě, úspěšná je jeho kampaň se sloganem „Hezky česky“.
Důležitou roli u tohoto tématu podle Vojtěcha hraje důvěra, kterou Češi mají k českým značkám a domácím producentům. Více než zahraničním dodavatelům jim důvěřuje 62 procent lidí. Zároveň z průzkumu vyplývá, že „českost“ je důležitým tématem zejména pro mimopražské.
Výhradně nebo alespoň s velkou převahou Češi podle průzkumu sahajíni po domácím pečivu, mléku, pivu nebo vejcích, ale i další české potraviny jsou velmi oblíbené.. Ale pozor, jen hezký český název a obrázek malebné krajiny nestačí.
„Českost nemůže být tím jediným faktorem. Vždy s ní musí jít ruku v ruce i kvalita a nízká cena. A my jsme pochopitelně rádi, že nás zákazník vnímá jako obchod, který má tu nejlepší nabídku – tedy nabízí ty nejnižší ceny za nejvyšší možnou kvalitu,“ doplňuje Vojtěch.. Na českost vsadilo PENNY dokonce ve své vánoční kampani, kde hrají hlavní roli dva tradiční kapři, kterým ve vtipných a typicky českých dialozích propůjčili jméno Richard Genzer a Michal Suchánek. Důvod pro tuto volbu byl jasný: Právě o Vánocích totiž český „sentiment“ v nákupním chování funguje velmi silně.
Podle průzkumu přitom nejde pouze o starší generaci, která tradičně vyhledává spíše tuzemské výrobce. Hraje sice prim, avšak rozdíl proti nejmladším ročníkům není zdaleka tak výrazný. V generaci nad 54 let důvěřuje českým producentům bezmála 70 procent lidí, u dotazovaných mezi 18 a 26 lety je to pak s 57 procenty stále výrazná nadpoloviční většina. O tom, že české potraviny za každé situace chutnají nejlíp, je pak přesvědčen každý osmý z dotázaných. Průzkum proběhl v květnu 2025 na vzorku 1016 respondentů. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.
Podobné závěry přinesl i loňský průzkum CVVM Akademie věd ČR. V rámci šetření se ukázalo, že více než tři pětiny Čechů dávají při nákupu přednost lokálním potravinám alespoň občas a přibližně stejný podíl by zvolil český výrobek i tehdy, kdyby byl o něco dražší. Hlavními důvody jsou podle respondentů čerstvost, snaha podpořit místní zemědělce, ale i chuťové preference.