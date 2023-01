Potraviny levnější nebudou. Náklady pořád rostou, nejde to, říkají experti

Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl v pořadu Partie na CNN Prima NEWS v neděli uvedl, že po zhruba dvou měsících začne být v Česku lépe. Na dotaz, zda by se tato predikce mohla vztahovat i na pád cen u potravin, byl však Havel skeptický.

„Myslím, že poselství guvernéra není korektní, není to specialista na potraviny. Spíše bych čekal poselství, které se bude týkat naší měny, což je také důležité i pro potraviny. Slovo padat bych nepoužil, to se v budoucnosti nestane nejspíš nikdy,“ uvedl analytik.

Je populistické říkat, že potraviny zlevní

Očekávat se podle něj dá jen určité zploštění růstu cen. „Dynamika bude nižší, což se děje už nyní. Nicméně o padání cen bych nehovořil ani za měsíc, za půl roku a možná nikdy,“ doplnil. S tímto názorem souhlasila také Večeřová.

„O zlevňování slýchám od loňského června, kdy to někdo z vedení státu oznámí. Je to ale populistické říkat, že potraviny zlevní. Dosud nám – potravinářům – ale nikdo nevysvětlil, proč by se měly potraviny zlevňovat, když jiné náklady rostou,“ zdůraznila.

Zastropování cen plynu a elektřiny podle ní není pro snižování cen potravin relevantní. „Ano, je to určitá stabilizace a lze plánovat náklady, ale nikdo neříká, že je to zastropování mnohdy na úrovni mnohem vyšší než před válkou. Bohužel je vyšší i než v jiných státech EU,“ připomněla.

Zmínila, že ke zlevňování potravin není důvod. „Nějak se růst cen zpomalí, možná ke konci roku 2023 dojde ke stabilizaci, ale nemůžeme se bavit o zlevňování. Máme řadu faktorů, které se do ceny potravin promítají. Například obaly, jejichž cena roste již od roku 2021. Je toho mnohem víc, a to vše ovlivňuje cenu potravin. Žádný z faktorů, kromě zastropování energií, se nestabilizoval. Naopak, pořád rostou,“ doplnila.