Mimo jiné se nebude moci nazývat masem ani „maso“ vypěstované v laboratorních podmínkách. Podle Evropské rady tak má dojít k posílení práv zemědělců. Ti sloučení například pod Agrární komorou to vítají. Naopak proti se staví Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle kterého používání názvů pro vegetariánské výrobky zákazníky nemátlo. Prezident svazu Tomáš Prouza problém označil za kulturní, nikoli za věcný.
Bez upřesnění těchto nejasností hrozí českým firmám zbytečné administrativní náklady, komplikace při uvádění výrobků na trh i nutnost používat odlišné názvy nebo obaly pro různé evropské země.