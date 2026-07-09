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Konec jater z hub a steaku ze zeleniny. Nové nařízení EU změní naše obchody

Jan Drahorád
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Canva

Steak, játra, kuře nebo svíčková jsou některá ze slov, která se do budoucna budou moci pojit pouze s masem. Členské státy Evropské unie po europarlamentu na konci června finálně schválily omezení názvů pro bezmasé varianty.

Mimo jiné se nebude moci nazývat masem ani „maso“ vypěstované v laboratorních podmínkách. Podle Evropské rady tak má dojít k posílení práv zemědělců. Ti sloučení například pod Agrární komorou to vítají. Naopak proti se staví Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle kterého používání názvů pro vegetariánské výrobky zákazníky nemátlo. Prezident svazu Tomáš Prouza problém označil za kulturní, nikoli za věcný.

Bez upřesnění těchto nejasností hrozí českým firmám zbytečné administrativní náklady, komplikace při uvádění výrobků na trh i nutnost používat odlišné názvy nebo obaly pro různé evropské země.

David Hůlkavýkonný ředitel České komory alternativních proteinů, z. s.

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