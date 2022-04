Sledujme marže řetězců a omezme nárůst ekologických ploch, žádá zemědělský výbor

Dalším odsouhlaseným bodem byla žádost, aby se při jednáních s EU zasadil o odložení povinnosti navyšovat plochy, které hospodaří ekologicky. Serveru iDNES.cz to řekl předseda výboru Michal Kučera (TOP 09).

„Dneska vycházíme z toho, že jsme ve válce. Opatření, o kterých jsme se bavili před čtyřmi až pěti týdny musí být nějakým způsobem upravena, aby došlo k zajištění produkce potravin,“ uvedl Kučera. Výbor podle něj proto některé do budoucna potřebné věci navrhl nyní zrušit nebo odložit.

Podle předsedy výboru hrozí, že ukrajinští farmáři nebudou schopni vyprodukovat obilí či řepku, problémy ale budou také s dopravou komodit mimo stát. „Mají vybombardovaná logistická centra,“ dodal.

Poslanci proto chtějí, podobně jako před několika týdny prosadil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) sledování marží u pohonných hmot na čerpacích stanicích, získávání dat o maržích v obchodních řetězcích o maržích u potravin.

Dále navrhují, aby se zemědělství a potravinářství zahrnulo do výčtu energeticky náročných odvětví, které budou mít nárok na kompenzace z programů ministerstva průmyslu a obchodu nebo aby ministr na evropské úrovni prosazoval sledování zemědělských komodit mimo členské státy EU kvůli potravinové bezpečnosti.

Další body jsou pak podporou pro mandát pro Nekulu na večerní jednání ekonomických ministrů. Podporují tak ministerské návrhy jako maximální kofinancování evropské pomoci chovatelů. ČR získá z EU 270 milionů Kč, kterou plánuje přerozdělit hlavně mezi chovatele prasat a pěstitele jablek, další až dvojnásobek ale může přihodit ze svého rozpočtu.

Výbor také chce, aby ministr navrhl začadit potravinářství a zemědělství do systému kritické infrastruktury státu. „Úvahy o zařazení zemědělství a potravinářství mezi kritickou infrastrukturu se již v minulosti objevily. Je důležité, aby například v případě nedostatku plynu byly tyto podniky zásobeny přednostně a nedošlo k omezení produkce potravin. Proto budu chtít o tomto tématu jednat s vládními kolegy,“ uvedl v úterý ráno ministr.

Podle schváleného vládního plánu by se do roku 2027 měla zvednout plocha obhospodařovaná v ekologickém zemědělství na 22 procent ze současných zhruba 15 procent. To je přibližně o polovinu současných hodnot. Má se také zvedat poměr spotřebovaných biopotravin a nápojů na jedince.