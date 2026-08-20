Dochází k paradoxním situacím, které jdou proti běžné ekonomické logice. Přestože vstupní ceny surovin při výrobě rostou, někteří dodavatelé jsou nuceni prodávat své výrobky se ztrátou.
Dopady sucha pocítí naše peněženky na podzim. Zdraží mléko, maso i zelenina
Zemřel Josef Vávra, spolumajitel a vrchní sládek pivovaru Bernard
Po těžké nemoci ve věku nedožitých 67 let v neděli večer zemřel Josef Vávra - vrchní sládek, generální ředitel a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Spolu se Stanislavem Bernardem...
Normální zboží, nenormální ceny. Před novou drogerií v Praze stála fronta už od rána
Dánský diskontní řetězec Normal vstoupil do Česka. První prodejnu otevřel ve středu 12. srpna v pražském OC Flora. Zájem o nový obchod předčil očekávání. Už od osmé hodiny ráno se před obchodním...
Londýnské oko rozpohybovala vrtačka z Lidlu. Její výkon se zapsal do knihy rekordů
Vyhlídkové kolo Londýnské oko se v pondělí 27. července zastavilo kvůli pokusu o nový světový rekord. Na nábřeží před atrakcí se místo obvyklé fronty shlukli konstruktéři z Technické univerzity v...
Kvůli kolonám vybudovali miliardový systém lanovek, fungoval jen pár týdnů
Jednalo se o jedinečný nápad v subsaharské Africe: použít lanovky, které zvednou tisíce dojíždějících lidí nad každodenní dopravní zácpy v jednom z nejrychleji se rozrůstajících afrických měst. Ale...
Slevy, rozvoz i Clubcard. S odchodem sítě Tesco by v Česku neskončily jen obchody
Případný odchod řetězce Tesco z Česka by automaticky neznamenal zavření všech prodejen. Obchody, sklady i čerpací stanice by mohl převzít jiný majitel. Není ale jasné, zda by zachoval současné služby...
Dopady sucha pocítí naše peněženky na podzim. Zdraží mléko, maso i zelenina
Extrémní sucha a vlny veder ničící produkci nejenom na jihu Evropy zdraží na podzim potraviny i v českých obchodech. Podle agrárního analytika Petra Havla začínají ceny na burzách růst už nyní, než...
Konflikt v Perském zálivu výrazně srazil ceny letenek. Vyplatí se vycestovat do Asie
Navzdory konfliktu v Perském zálivu a v celé oblasti Blízkého východu jsou ceny letenek nejnižší za několik posledních let. Konflikt je nejprve vyhnal ceny vzhůru, po několika měsících se však...
Američané se začínají bát o práci. Nadšení z AI mezi mladými opadá, zjistil průzkum
Umělá inteligence měla lidem usnadnit práci i každodenní život. Ve Spojených státech ale stále častěji vyvolává spíše obavy. Nový průzkum Pew Research Center ukazuje, že nedůvěra vůči AI rychle roste...
Prodejny s kratomem se dopouštějí stovek trestných činů, zjistilo vnitro
Při kontrole zaměřené na nelegální prodej kratomu a další drogy se našla pochybení u 63 procent z tisíce kontrolovaných prodejen. Protiprávního jednání se dopustily v 900 případech, ve 373 trestného...
Tesla začíná přicházet o své skalní příznivce. Jejich důvěra v Muska klesá
Vzhledem k tomu, že Elon Musk přesunul svou pozornost z aut na jiné projekty, jako je například SpaceX, někteří z jeho nejvýznamnějších podporovatelů si nyní kladou otázku, zda se jeho automobilka...
Fixace jako nejlepší pojistka cen energií. E.ON přichází s novou nabídkou
Během letních měsíců došlo v případě některých dodavatelů energií k mírnému zdražení nově nabízených fixovaných produktů, zatímco ceny běžných tarifů na dobu neurčitou zůstávají stabilní. Energetická...
Kvůli čínským obchodníkům, kteří předbíhali, postavilo letiště plastové stěny
Jihokorejské letiště Inčchon nechalo postavit kvůli cestujícím plastové stěny, aby nepředbíhali frontu. Na sociálních sítích se rozšířila videa zachycující desítky cestujících, kteří se při otevření...
Rusové přestávají věřit bankám. Ve velkém vybírají hotovost z účtů
Rusové ve velkém vybírají peníze z bank. Jen během prvních dvou srpnových týdnů z nich podle tamní centrální banky odteklo 286,4 miliardy rublů (zhruba 70,1 miliardy korun). Dalších přibližně...
Česko má druhou nejnižší inflaci v EU. Lépe je na tom jen Švédsko, říká Eurostat
Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v červenci zrychlil z červnových 2,9 procenta na tři procenta, oznámil statistický úřad Eurostat. V České republice se meziroční míra inflace...
Antimonopolní úřad prověřuje tendr Českých drah, týká se nákupu vlaků
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS se zabývá tendrem Českých drah na nákup 133 elektrických vlaků typu EMU 400 pro regionální dopravu, upozornil portál Zdopravy.cz. Zakázku napadla společnost...
„S dohodou jsme pokročili.“ Trump odložil 50procentní cla na kanadské produkty
Americký prezident Donald Trump v noci na středu pozastavil plán na uvalení 50procentního cla na širokou škálu kanadských produktů. Dočasné odložení cel potrvá tři dny, oznámil prezident na síti...
Kotel topí, nic nehlásí – a přesto si zaslouží servis. Proč kontrolu neodkládat
Je večer, venku chladno, doma příjemně. Kotel běží tiše, radiátory hřejí a na displeji žádná chyba. Vypadá to, že je o starost méně. Jenže právě u plynových kotlů se drobné změny uvnitř zařízení...