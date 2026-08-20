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Dopady sucha pocítí naše peněženky na podzim. Zdraží mléko, maso i zelenina

Jan Drahorád
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ilustrační snímek | foto: generováno pomocí AI / David VotrubaShutterstock

Extrémní sucha a vlny veder ničící produkci nejenom na jihu Evropy zdraží na podzim potraviny i v českých obchodech. Podle agrárního analytika Petra Havla začínají ceny na burzách růst už nyní, než se ale propíšou do cen pro spotřebitele nebo než se například z dražší pšenice umele mouka a upeče chléb, bude to ještě trvat měsíce.
Dochází k paradoxním situacím, které jdou proti běžné ekonomické logice. Přestože vstupní ceny surovin při výrobě rostou, někteří dodavatelé jsou nuceni prodávat své výrobky se ztrátou.

Marek Zemánekmluvčí Potravinářské komory ČR

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