České jogurty a sýry míří do Afriky, čeká je extrémně konkurenční prostředí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Českým exportérům potravin by se měl brzy otevřít nový severoafrický trh. Do Maroka budou smět vyvážet mlékárenské výrobky. Je to jeden z velmi perspektivních trhů, říká předseda představenstva Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček. Uplatnit by se na něm mohly například arabské typy sýrů ve slaném nálevu, které se v Česku vyrábějí.