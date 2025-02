Slevy nyní postrádají logiku, s trhem je něco v nepořádku, říká šéfka potravinářů

Potravinářská komora několikrát navrhovala omezení slev na 30 až 40 procent a zákaz prodejů pod nákupní cenou. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, který sdružuje mimo jiné supermarkety, na to reagoval tím, že by došlo ke zdražení základních potravin. Proč si myslíte, že by ke zdražení nedošlo, když to obchod sám deklaruje?

Od začátku říkáme, že je to velmi citlivá otázka, kterou je třeba řešit. Nechceme to ale žádným způsobem zakazovat nebo regulovat, to by se spíš mělo dojednat na evropské úrovni. Je však potřeba si uvědomit několik věcí – přes 60 procent potravin se v Česku prodává v akcích. To je naprosto ojedinělé v celé Evropské unii. V některých kategoriích potravin se prodává až 90 procent zboží v akci, protože za řetězcem nastavenou „regálovou“ cenu by ho zákazník nekoupil. Mezi ně patří třeba čokoláda, rozpustná káva, alkohol nebo šumivá vína, přičemž slevy často překračují 50 procent.

Pokud se kráva krmí GMO kukuřicí, tak se to v mléce neprojeví. Bylo by na čase přestat být v Evropě rigidní.