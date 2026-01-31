Potravinářských kontrol je moc, ministr je chce v českých firmách snížit

Jan Drahorád
  9:00
Loni provedli pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) kolem 55 tisíc kontrol, sdělil novinářům ministr zemědělství Martin Šebestyán. Číslo je už moc velké a mělo by se do budoucna snížit.

Martin Šebestyán (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem Petrem Pavlem. (4. prosince 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Šebestyán chce, aby se více dbalo na výsledky kontrol, ze kterých dlouhodobě vycházejí české potraviny jako méně problematické než dovozy, zvláště pak ze států mimo EU. Založil pracovní skupinu pro dozorové organizace, která se bude situací zabývat.

Kde nachází inspekce chyby?

Nejmenší počet záchytů je u českých potravin, v roce 2024 u nich SZPI zjistila závady v 15,4 procentech případů. U potravin ze zemí EU byly problémy větší – 24,4 procenta, u produkce ze třetích zemí šlo o 38,1 procenta.

Minulé vlády také hovořily o nutnosti snižovat administrativní zátěž, většinou ale šlo o snahu sjednotit kontroly v místě a čase, aby do podniku nechodily kontroly co týden – třeba od plemenářské inspekce, od veterinářů, od zemědělského úřadu a z hygieny.

„Prostě takhle to úplně dál nejde. My navyšujeme kontroly a jejich počet, kde se kontroluje víc a víc podmínek. Mě třeba zarazilo to, že SZPI provede ročně 55 tisíc kontrol – což je neuvěřitelné číslo a stále roste. Chceme se zabývat dobrou praxí, správným zacílením kontrol a změnou parametrů – jestli musí být každá provozovna veřejného stravování, každá prodejna potravin kontrolována v tom úseku,“ řekl ministr.

Veterináři si stěžují na rozpočet. Poslední kapkou byla slintavka

Jak přesně se tedy budou kontroly snižovat, není ještě jasné. V programu má kabinet Andreje Babiše na jednu stranu zmínku o snížení počtu kontrol a právních předpisů, na druhou stranu se v něm píše o „nekompromisním“ bránění trhu před levnými a nekvalitními dovozy, což naopak nejspíš u kontrol dovozových potravin bude předpokládat větší aktivitu ze strany inspektorů.

Firmy zmenšení kontrol chtějí

Podnikatelé odstranění nadměrných kontrol vítají. „V diskusích s kolegy z jiných zemí dlouhodobě vidíme, že Česko patří mezi země, kde je největší počet kontrol, přičemž často jde o kontroly čistě formální, které nijak nezvyšují bezpečnost spotřebitelů. Navíc neustále roste administrativa okolo toho, co všechno musí podnikatelé kontrolorům dokládat, i když často stát potřebná data již někde má,“ řekl MF DNES prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Inspekce by se podle něj měla o to více věnovat samotné zdravotní nezávadnosti potravin.

Na druhé straně podle něj by bylo třeba, aby se podobně zachovalo i ministerstvo průmyslu a obchodu, respektive jeho podřízená Česká obchodní inspekce. Podle Prouzy se dlouhodobě soustředí na kontroly byrokracie, ale pomíjí reálná rizika, jako je zboží z čínských e-shopů. Navíc podle něj, na rozdíl od SZPI, ale také Státní veterinární správy (SVS), nemá sjednocené rozhodovací principy.

„SZPI i SVS stejné problémy posuzují stejně v jižních Čechách jako na severní Moravě, zatímco u ČOI každý kraj posuzuje podobný problém úplně jinak, a postup ČOI je tak podnikatelům naprosto nesrozumitelný,“ doplnil.

Potravinářská komora ČR dodala, že současný systém je neefektivní. „Je to, jako byste museli jít na pět různých přepážek kvůli jednomu potvrzení, přitom vše může vyřešit jeden úředník u jednoho stolu. Pokud se podaří koordinovat kontroly na jeden společný den, uleví to provozu firem, aniž by utrpěla kvalita dohledu. Odmítáme však polevit v kontrole dovozu ze zemí mimo Evropu, zejména s ohledem na nedávná zjištění z Brazílie,“ sdělil její mluvčí Marek Zemánek.

Milion hektarů luk a pastvin je příliš. Ministerské plány počítají s produkcí

Jak bude vypadat samotná kontrolní činnosti už v letošním roce, není zatím úplně jasné. Podle mluvčího SZPI Pavla Kopřivy vychází SZPI z principu analýzy rizika, tedy historie kontrol, rizikovosti komodity apod., ale intenzita kontrol je daná podle toho, kolik má inspekce lidí a peněz.

Zatímco SZPI ještě na finální rozpočet čeká, SVS už nyní ví, že z provozních výdajů bude muset přesunout 28 milionů korun na platy a mzdy, čímž se ale vykryje jenom polovina vládou schváleného navýšení základních tarifů, na které veterinářům nikdo nepřidal. „Pokud by to tak zůstalo, zásadně by to ovlivnilo provoz státního veterinárního dozoru v letošním roce,“ sdělil mluvčí SVS Petr Majer. Podle něj pak stále přibývá agendy, a to jak na evropské, tak i na české úrovni. Třeba od letošního ledna kontrolují veterináři, zda lidé neuvazují nastálo psy na řetěz.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Bojkot samoobslužných pokladen budí vášně. Nabízíme volbu, hájí se prodejci

ilustrační snímek

Sociální sítě v posledních týdnech zaplavila vlna kritiky směřovaná vůči samoobslužným pokladnám v maloobchodních prodejnách. Spor se rozhořel mezi jejich příznivci a odpůrci. Zatímco jedna skupina...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

Kdo je Nelson Peltz. Příběh newyorského investora, který ukradl Beckhamovým syna

Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu...

Velkou Británií právě cloumá aféra „Beckhamgate“. Rozpoutal ji nejstarší syn Davida Beckhama Brooklyn v mediálním boji proti vlastním rodičům. Sám se před čtyřmi lety přiženil do rodiny, jejíž hlavou...

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let“, „1926–2026“ na letišti ve Frankfurtu...

Německé aerolinky Lufthansa se rozhodly, že ke stému výročí založení dají speciální kabát několika svým letadlům. Přestože se první stoje v novém designu jménem „Super jeřáb“ v provozu objevily již...

Potravinářských kontrol je moc, ministr je chce v českých firmách snížit

Martin Šebestyán (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s...

Loni provedli pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) kolem 55 tisíc kontrol, sdělil novinářům ministr zemědělství Martin Šebestyán. Číslo je už moc velké a mělo by se do...

31. ledna 2026

Konec těžby černého uhlí v Česku. Jeho cesta od prvního výkopu po poslední vozík

Díky virtuálním prohlídkám se lidé podívají do posledního dolu OKD - ČSM ve...

Po více než dvou stoletích se v Česku uzavírá kapitola černého uhlí. Vytěžily se ho miliardy tun, ale od roku 1990 roční produkce klesala ze stovek milionů tun na jednotky. Říkalo se mu černé zlato,...

31. ledna 2026

Puma hlásí útlum. Slavnou značku má spasit vlivný čínský investor

Puma věří v lepší zítřky (28. ledna 2026).

Značka Puma se historicky řadí mezi nejvýznamnější německé firmy. Její příběh se začal psát už po druhé světové válce v roce 1947, brzy začala oslovovat zákazníky po celém světě. V posledních letech...

31. ledna 2026

Přibývá dovolených mimo prázdniny. Zároveň však mizí důvod, proč je lidé volí

Premium
Cyklista projíždí po silničce u obce Plandry na Jihlavsku. (17. října 2019)

Termínem pro letní dovolenou už nejsou jen prázdninové měsíce červenec a srpen. Vysoké ceny v hlavní sezoně nebo příliš horká léta v souvislosti s klimatickou změnou tlačí stále větší počet lidí na...

31. ledna 2026

Olympiáda přitahuje luxus. V centru dění se otevírají nové butiky

Hlavní nákupní třída Corso Italia v alpském středisku Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry v Itálii začnou již za několik dnů. Zájem o ně projevují také luxusní módní značky, které v Miláně a Cortině d’Ampezzo otevřou své butiky. Očekávají totiž, že se sem během února...

30. ledna 2026

Tesla mění kurs. Místo některých modelů elektroaut bude vyrábět roboty

Tesla Optimus

Automobilka Tesla se v posledních měsících potýká s propadem prodejů nových elektromobilů a rostoucí konkurencí zejména z Asie. Možná i proto její šéf Elon Musk chystá změny a počítá s výraznější...

30. ledna 2026

Lidé stáli na palubě a srkali šampaňské. Luxusní lodi v Antarktidě pomáhal ledoborec

Ledoborec americké pobřežní stráže Polar Star pomáhal luxusnímu plavidlu v...

Luxusní loď Scenic Eclipse II se na své plavbě po Antarktidě dostala do problémů. Poté, co dvanáctý den plavby uvázla v ledu a nebyla schopná pokračovat v cestě, kapitán musel požádat o pomoc loď...

30. ledna 2026

Stát na brněnské MotoGP pořádně vydělává. Ekonomové spočítali kolik

Marc Márquez na trati Masarykova okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025)

Vyplatí se státu, Brnu a Jihomoravském kraji posílat nemalé sumy na motocyklovou Velkou cenu? Základní otázka, která se kolem Grand Prix vznáší každý rok. Experti z Vysoké školy ekonomické (VŠE) nyní...

29. ledna 2026  13:24,  aktualizováno  30. 1. 14:36

Pepsi si v reklamě půjčila medvěda Coca-Coly. Znovu obnovuje rivalitu značek

pepsi reklama medvěd coca-cola

Bouřlivou reakci sociálních sítí právě budí nejnovější reklama značky Pepsi. Nejen proto, že je srovnávací a míří přímo na největšího konkurenta, Pepsi si navíc vypůjčila zvíře široce spojované s...

30. ledna 2026  13:29

Když vám dodavatel fotovoltaiky zmizí. ČEZ Prodej pomáhá klientům, kteří zůstali bez servisu

Advertorial
ČEZ Prodej pomáhá klientům, kteří zůstali bez servisu

Fotovoltaika v posledních letech zažila mimořádný rozmach. Zájem domácností o vlastní výrobu elektřiny výrazně vzrostl a s ním i počet firem, které se instalacím věnovaly. Rychlý boom ale přinesl i...

30. ledna 2026  12:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Vysíláme
Hosté pořadu Rozstřel jsou Lukáš Nádvorník, think-tank IDEA při CERGE-EI...

Nízké výnosy, vysoké poplatky a otázka, zda české penzijní spoření skutečně zaostává, nebo je jen obětí zavádějících srovnání. Rozstřel iDNES.cz přinesl vyhrocený duel mezi spoluautorem studie...

30. ledna 2026

Ekonomika loni vzrostla o 2,5 procenta, odhadují statistici. Pomohly domácnosti

ilustrační snímek

Statistici spočetli, že v posledním čtvrtletí loňského roku stoupl hrubý domácí produkt (HDP) mezičtvrtletně o půl procenta a meziročně o 2,4 procenta. V úhrnu za celý rok tak tuzemská ekonomika...

30. ledna 2026  9:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.