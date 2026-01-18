Ovoce pěstujete na farmě o hektarové výměře už několik let. Plánujete nějaké rozšíření?
Chceme koupit další tři hektary. Na Kanárských ostrovech jsou výměry všeho o trochu menší, než jsme zvyklí u nás. Ale neznamená to, že se nedá dosahovat poměrně velkých objemů. Například u dračího ovoce máme kolem tisícovky rostlin a jsme schopni ho ročně vyprodukovat kolem osmi tun. Tři čtvrtiny z nich se prodají v Česku a na Slovensku, zbytek jde do oběhu přímo na ostrově, kam dodáváme dohromady s tamní asociací producentů. Od některých z nich zároveň bereme ovoce pro náš e-shop a doplňujeme tím sortiment. Dohromady už jsme schopni zajímavého exportu, nicméně primární je pro nás vždy kvalita.
Lidé si mysleli, že je to zakrslá réva, když jsme jim ukazovali fotky. Ale vydrželo nám to na zahradě týden, protože strašně chutnal přemnoženým králíkům.