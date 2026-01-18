Avokádo odstopkujte už v obchodě, radí Češka pěstující ovoce na „Kanárech“

Elisabeth Kapitánová | foto: archiv Elisabeth Kapitánové

Jan Drahorád
Dopravit letecky kilogram ovoce z Kanárských ostrovů do Česka stojí mezi šesti a sedmi eury. „Přesto se to minimálně chuťově vyplatí, klientela nám roste,“ říká farmářka původem z Jindřichohradecka Elisabeth Kapitánová, která si na ostrovech před několika lety založila farmu s tropickým ovocem. Obrat její firmy Ostrovchuti.cz je nyní kolem 20 milionů korun a přemýšlí o rybízovo-angreštové farmě v České Kanadě.

Ovoce pěstujete na farmě o hektarové výměře už několik let. Plánujete nějaké rozšíření?
Chceme koupit další tři hektary. Na Kanárských ostrovech jsou výměry všeho o trochu menší, než jsme zvyklí u nás. Ale neznamená to, že se nedá dosahovat poměrně velkých objemů. Například u dračího ovoce máme kolem tisícovky rostlin a jsme schopni ho ročně vyprodukovat kolem osmi tun. Tři čtvrtiny z nich se prodají v Česku a na Slovensku, zbytek jde do oběhu přímo na ostrově, kam dodáváme dohromady s tamní asociací producentů. Od některých z nich zároveň bereme ovoce pro náš e-shop a doplňujeme tím sortiment. Dohromady už jsme schopni zajímavého exportu, nicméně primární je pro nás vždy kvalita.

Lidé si mysleli, že je to zakrslá réva, když jsme jim ukazovali fotky. Ale vydrželo nám to na zahradě týden, protože strašně chutnal přemnoženým králíkům.

Elisabeth Kapitánováo pěstování rybízu na Kanárských ostrovech

