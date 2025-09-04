Po prodeji farmy nám zakázali prodávat mléko, zlobí se vítěz biosoutěže

Jan Drahorád
  18:00
Letošní vítěz soutěže Biopotravina roku Miloš Pátek z firmy Naše farmy Pá-pá si postěžoval na to, že už nemůže prodávat nepasterované mléko. Prodal totiž farmu, zůstala mu tak jenom minimlékárna. Má ale jiné IČO, není tak chovatelem, takže nepasterované mléko podle zákona prodávat nesmí. Ministr zemědělství Marek Výborný přislíbil, že se na problematiku podívá.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: Anna Boháčová, MAFRA

„Nový vlastník farmy nechtěl provozovat minimlékárnu, tak jsem to napsal na sebe. Za dva měsíce přišli veterináři a ptali se – vy prodáváte nepasterované mléko na sebe? Odpověděl jsem – odjakživa. A to nesmíte, reagovali, protože už máte jiné IČO,“ vyprávěl mlékař iDNES.cz. Mlékárna má podle něj roční obrat kolem pěti milionů korun, pracuje v ní sedm lidí. Prodej nepasterované mléka podle něj tvoří zhruba desetinu příjmů, zbytek jsou kefíry, jogurty, cottage nebo smetana.

Podle výkonné manažerky PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřiny Urbánkové se problematice už rok s veterináři hovoří. „Tohle je specifický případ v tom, že ta mlékárna stojí na dvoře samotné farmy. S mlékárnou se nehýbalo, s farmou se nehýbalo, se zvířaty se nehýbalo, ale nejde to jenom proto, že jsou to právně dva rozličné subjekty,“ řekla.

Variantou by podle ní byla výjimka, podle které by mohla minimlékárna prodávat, pokud by stála do tří nebo do pěti kilometrů od farmy, odkud mléko bere. To ale bude nejspíš potřeba změnit veterinární zákon, možností by teoreticky mohla být i vyhláška, která je nyní v meziresortním připomínkovém řízení a která má zjednodušit prodej ze dvora. Šance, že by se tento problém stihl vyřešit do konce funkčního období současné vlády je ale minimální, volby jsou za měsíc.

Ač se stát snaží o jednodušší faremní zpracování, podle Urbánkové by se mělo sáhnout do legislativy více. Například snížit počty vzorků, které musí minimlékárny odevzdávat na rozbory. „Proč bych měla plnit vzorky jako ten, kdo dodává do tří krajů?“ ptá se manažerka. Kdyby někdo měl zdravotní problémy, informace se podle ní po vsi roznese tak rychle, že už nikdy nic neprodá.

Miloš Pátek, vítěz letošního ročníku soutěže Biopotravina roku (září 2025).

Podobně by se mohla zjednodušit legislativa ohledně porážek. „Když se dávaly dohromady první faremní mlékárny, tak jsme byli pionýři, stejně jako nyní jsme pionýři v porážkách střelnou zbraní, jenže jsme zamrzli v tom roce 2008,“ tvrdí.

Nedávno na exkurzi ve Francii například viděla jatka v garáži. „Prý jsou to tradiční malá jatka, zpracovávají jenom pro sebe, mají maximálně trochu krve v kanálu, kterou spláchnou vodou. Měli tam časově oddělený špinavý a čistý provoz, měli bychom hledat cesty, jak to udělat, aby to bylo možné i u nás – proč nutit sedláky do milionových investic?“ uzavřela Urbánková.

V letošním ročníku biopotravina roku soutěžilo 141 výrobků, kromě Pátka, který byl absolutním vítězem se svou smetanou a ještě jeho farma vyhrála se svým bio vepřovým T-bone steakem, zvítězily v dalších kategoriích Bio kančí šunka z Biofarmy Sasov, Bio Jablečný mošt ze Statku Cidlina, Bio Hostětínský ocet jablečný z Moštárny Hostětín a Bio Pálava z Vinařství Marcinčák.

4. září 2025

4. září 2025  17:16

4. září 2025

4. září 2025  15:28,  aktualizováno  16:07

4. září 2025

4. září 2025  14:15

4. září 2025  11:35

4. září 2025  10:44

4. září 2025  10:16

4. září 2025  8:44

4. září 2025  7:32

4. září 2025

