Pokud vláda chce levné jídlo, má dát nulovou DPH na potraviny, říká Babiš

Pokud vláda skutečně chce, aby se ceny snížily, měla by dát potraviny do nulové sazby daně z přidané hodnoty (DPH), nikoliv jim snižovat sazby ze současných 15 na 12 procentních bodů. „Jak to budete kontrolovat, kde to zůstalo?“ ptal se řečnicky předseda.

Podle něj už v současnosti velká část veřejnosti nakupuje v Německu, situaci nepomáhají ani rady poradce premiéra a ekonoma Štěpána Křečka, aby lidé nakupovali levnější potraviny v Polsku. „To jim nevadí, že nebudou mít příjmy do rozpočtu?“ dodal směrem k vládě Babiš.

Babiš pak zopakoval, že o cenách potravin rozhodují hlavně obchodní řetězce. Již ve čtvrtek obdobně reagoval na Fialova slova, že Babiš může jedním rozhodnutím snížit ceny potravin. Babiš dříve Agrofert vlastnil, pak ho převedl do svěřenských fondů. Podle Babiše odvede firma letos na daních více než pět miliard.

Agrofertu vzrostl zisk na více než dvojnásobek

V posledních týdnech jsou pod kritikou firmy z koncernu, které vykázaly meziroční nárůst zisků. Celému koncernu, pod který patří také vydavatelský dům Mafra – provozovatel serveru iDNES.cz, stoupl loni konsolidovaný zisk víc než dvojnásobně na 12,97 miliardy korun. Vzrostl o 124 procent oproti 5,8 miliardy korun v roce 2021. Tržby skupiny vzrostly loni o 33 procent na 245 miliard korun.

Mlékárna Olma z koncernu loni zvýšila tržby o pětinu na rekordních 4,4 miliardy korun. Čistý zisk jí v roce 2022 vzrostl o čtyři procenta na 215,8 milionu korun, což je také nejvyšší hodnota v historii této společnosti.

Největší česká pekárenská společnost Penam z holdingu Agrofert loni zvýšila tržby o 1,8 miliardy korun na 6,3 miliardy. Čistý zisk společnosti vzrostl o 54 milionů korun, tedy o 57 procent na 150 milionů korun.

Firmě Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert vzrostl loni meziročně zisk po zdanění o 165 procent na 240,8 milionu Kč. Zisk před zdaněním stoupl podobně, téměř na 300 milionů. „Mimořádně vysoké zisky měli energetici. Hlavní energetik (ČEZ) měl 100 miliard zisku. A argumentovat, že Olma nebo jiná potravinářská firma udělala 100 milionů, když v minulých letech měli obrovské ztráty, například Penam – tak je to nesmysl a celá inflace je kvůli cenám energií,“ uzavřel bývalý premiér.