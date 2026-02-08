Zabijačkový guláš, krvavá polévka, jitrničky a jelita nebo tlačenky budou v následujících dvou týdnech na speciálních jídelních lístcích v mnoha gastronomických podnicích.
Že by ale nějak ve větším zachránili české chovatele, kteří v poslední dobou hořekují nad výkupní cenou prasat, se ale nedá říci. „Vnímáme pozitivně, když se do toho gastro více opírá, protože jinam má drůbeží daleko větší záběr, než vepřové. Jeho spotřeba dlouhodobě neklesá, ale stagnuje, kdežto u drůbeže roste,“ popsal ředitel Svazu chovatelů prasat Jan Stibal. Na trh pak podobné předjarní akce podle něj prakticky nemají vliv.
Například Kaufland touto dobou už několik let nabízí rozbouranou půlku prasete, podle mluvčí Renaty Maierl je o něj stabilní zájem v řádu tisíců kusů. Lidé si přes formulář rezervují zhruba 42kilogramovou naporcovanou půlku. Ta potom stojí 80 korun za kilogram, tedy zhruba 3400 Kč. „Z našich dat vyplývá, že největší zájem o tuto nabídku je v menších městech a na vesnicích, kde má domácí bourání masa nebo pořádání zabijaček silnou tradici. Velmi výrazná je v tomto ohledu Morava, odkud evidujeme vyšší počty objednávek ve srovnání s ostatními regiony,“ popsala mluvčí. Veškerá prasata mají český původ, zpracovali je pak firemní řezníci ve středočeských Modleticích.
Na 12. února, tedy necelý týden před Popeleční středou, pak připadá tzv. Tučný čtvrtek. Do něj se zapojuje pět desítek restaurací, kaváren a bister napříč republikou, akci iniciuje skupina Ambiente, zapojují se do ní podniky, které chtějí nabídnout „tučné menu“. Buď jde o tučné speciality, nebo o zvětšení jídel za běžné ceny. Například v Eska Letná bude dvojitá kremrole za cenu klasické, U Kalendů budou větší koláče, Ramen Brno si pak chystá asijské škarky s uzenou paprikou, na mnoha místech se budou péct vdolky.