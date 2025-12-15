I přes možné dotování od obchodníků ceny vajec příští rok porostou, tvrdí odborníci

Jan Drahorád
  12:16
Zákazníci by si neměli zvykat na současné ceny vajec, kvůli ptačí chřipce a zákazu klecových chovů nejspíš dojde k jejich zdražení, uvedla na pondělní tiskové konferenci předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Od příštího roku nebude většina řetězců nabízet vejce z klecových chovů, o rok později nebude možná produkce klecových vajec produkovat kvůli legislativě.
Na farmě v Ratíškovicích produkují vejce od slepic chovaných v nových...

Na farmě v Ratíškovicích produkují vejce od slepic chovaných v nových takzvaných obohacených klecích, voliérách i na podestýlce. (16. března 2012, Ratíškovice) | foto:  Petr Topič, MAFRA

OVUS Čerstvá vejce (27. března 2023)
Bio vejce z farmy (27. března 2023)
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
6 fotografií

Už v současnosti stojí vejce dle Českého statistického úřad (ČSÚ) 5,5 koruny za kus, meziročně jde o zvýšení 17 procent. Velké množství z nich se prodává ve slevových akcích.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy se budou obchodníci snažit ze všech sil mít v příštím roce neklecová vejce z českých chovů na skladech, obchody by ale v případě nedostatku nejspíš sáhly po jiných vejcích, aby vůbec nějaká nabízet mohly. Už v současnosti prodejci uvádějí, že často dotují základní potraviny – jako jsou máslo nebo mléko – do budoucna by tak mohli dle Prouzy podpořit i prodeje vajec.

Situace u slev je neudržitelná, je potřeba zasáhnout do trhu, říká šéf mlékárny

Soběstačnost ČR ve vejcích přitom klesne minimálně o 10 procentních bodů. Loni podle dat ČSÚ činila zhruba 83 procent. Kvůli vysokým nákladům na předělání klecových chovů pak zavřou provozy spíš malí a střední chovatelé s produkcí až 400 tisíc vajec ročně, uvdela Dlouhá.

Se zákazem chovu v klecových systémech v ČR se čeká také zvýšení dovozu. Už nyní roste dovoz například z Ukrajiny, kde se podle Dlouhé chovají nosnice v podmínkách, které nejsou v EU možné už od roku 2012. Na základě dat ministerstva zemědělství tvoří vejce z Ukrajiny už více než 30 procent dovozů.

„Celý systém tak připomíná situaci, kdy si doma pečlivě utěsníme okna proti úniku tepla, abychom vzápětí otevřeli dokořán hlavní dveře. Důsledkem je, že čeští chovatelé budou vystavení nekalé konkurenci a budou ve výrazné nevýhodě,“ okomentoval situaci mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek.

Již teď je přitom jasné, že ani technicky nebude možné do konce příštího roku předělat všechny chovy. České technologické firmy nabízející takové služby služby by se daly v tuzemsku podle Dlouhé spočítat na prstech jedné ruky, evropských firem působících v ČR je pak prý zhruba stejně. Plně obsazené zakázkami jsou už do konce roku 2027.

Zákon o odlesňování zdraží potraviny, vyšších cen se už bojí i Němci

Aby se chovy mohly předělat všechny, jenom minimální náklady by dosáhly zhruba šesti miliard korun. V ČR je 5,8 milionu nosnic, vybudovat jedno ustajovací místo pak stojí mezi 1000 až 1500 Kč. V současnosti už chovatelé podle Dlouhé investovali kolem 3,5 miliardy korun. Zhruba miliardu z této částky pak dali z evropského programu rozvoje venkova.

Prouza pak také zkritizoval český stát, jehož zákonodárci rozhodli, že se na zákaz přejde až v roce 2027, což je časová disproporce proti dobrovolným obchodním závazkům, které byly přijaty ve velké části Evropy. Prezident svazu uvedl, že český stát je znovu „papežštější než papež“, když sáhl po plošném zákazu klecových chovů.

Mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek nicméně namítl, že Prouza předvádí názorový veletoč, protože v době schvalování zákazu patřil k jeho podporovatelům.

Vybíjení ve velkém

V EU se jenom v listopadu utratily tři procenta drůbeže kvůli ptačí chřipce, nákazová situace se podle ústředního ředitele Státní veterinární správy (SVS) Zbyňka Semeráda nelepší. Z hlediska počtu ohnisek je letošní rok nejhorší od roku 2016, je jich čtyřikrát více než loni.

Prouza připomíná, že se evropská produkce potravin snaží kopírovat spotřebu, aby se nespotřebované jídlo nemuselo vyhazovat. Tříprocentní výpadek je tak podle něj znatelný a cenu vajec žene nahoru. Klecová vejce podle něj budou v příštím roce ještě k dispozici ve vietnamských obchodech, které se k dobrovolným závazkům nepřidaly. Ze států, odkud ČR vejce většinou dováží, zákazy klecových systémů nejsou. Platí však v Německo, Rakousku a v severských zemích.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)

Fanoušci burgerů Five Guys se dočkali, v pondělí se v pražském obchodním domě Máj konečně otevřela první pobočka tohoto amerického fastfoodového řetězce v Česku. První zákazníci dorazili s obrovským...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Milionový diamantový šperk ze soutěže iDNES.cz míří k výherci

Šéfredaktor iDNES.cz Matyáš Kaiser a majitel společnosti Arete Diamond Vladimír...

Unikátní diamantová trofej ze soutěže iDNES.cz v hodnotě milionu korun už zamířila ke svému výherci. Šperk vyrobený z více než tisícovky přírodních diamantů slavnostně předal majitel partnerské firmy...

15. prosince 2025  11:45

Rusové žalují kvůli zmrazeným aktivům společnost Euroclear o biliony rublů

ilustrační snímek

Rusové chtějí astronomické odškodnění. Ruská centrální banka podala žalobu na belgickou společnost Euroclear, od které požaduje odškodnění v celkové výši 18,2 bilionu rublů (4,75 bilionu korun)....

15. prosince 2025  10:40

VIDEO: Nová ruská pochoutka. Supermarkety začaly prodávat konečky klobás

V Rusku se začaly prodávat odřezky salámu

No, nekupte to za tu cenu! Do ruských supermarketů dorazil nový produkt místních masokombinátů: odřezky klobás, které neprošly potravinářskými standardy. Podle ruských médií se tak omezí plýtvání...

15. prosince 2025  9:54

Výrobce robotických vysavačů Roomba vyhlásil bankrot. Firmu převezmou Číňani

iRobot Roomba

Americká společnost iRobot, která proslula robotickými vysavači Roomba, požádala o ochranu před věřiteli. Podle plánu reorganizace firmu plně převezme její hlavní výrobní partner, čínská společnost...

15. prosince 2025  9:42

Temelín letos vyrobil nejvíce elektřiny od vzniku. Pokryje pětinu domácí spotřeby

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Jaderná elektrárna Temelín v tomto roce vyrobí zatím nejvíce elektřiny za dobu svého provozu. Již v neděli elektrárna překonala dosavadní roční maximum 16,48 terawatthodiny z roku 2017.

15. prosince 2025  9:12

Podpora v nezaměstnanosti 2026: více peněz delší dobu, ale jen někomu

Policie a záchranáři zasahovali u budovy Úřadu práce v Novodvorské ulici v...

Podpora v nezaměstnanosti se od začátku roku 2026 mění. Lidé, kteří čerstvě přijdou o práci, by měli zpočátku dostat více peněz, naopak těm, kteří zůstanou bez zaměstnání delší dobu, se podpora...

15. prosince 2025

Nelíbí se vám v práci? S odchodem počkejte do ledna, bude to výhodnější

Ilustrační snímek

Štve vás to v práci? Jestli nemáte jinou, s odchodem ještě počkejte. Jako nezaměstnaní budete mít od ledna 2026 mnohem lepší podmínky, mění se totiž výše podpory v nezaměstnanosti. Rozdíl je opravdu...

15. prosince 2025

Advent jako ráj pro podvodníky. Nejnovějším trikem je „červí díra“

ilustrační snímek

Předvánoční čas podvodníkům přeje. Nepozornost lidí je ještě větší a navíc se pachatelé stále zdokonalují v psychologické manipulaci. Oběti například často věří, že pomáhají skutečným policistům ve...

15. prosince 2025

Německý plán poškodí český průmysl. Energeticky náročné podniky čeká rána

Premium
ilustrační snímek

Německé firmy dostanou od tamní koalice dárek k Vánocům: levnější cenu elektřiny. Český průmysl ji pak bude mít minimálně o 30 procent dražší. Pro firmy, jako jsou například Třinecké železárny, jde o...

15. prosince 2025

Pivo bez alkoholu nemusí chutnat divně. Ve Walesu spustili přelomové zařízení

Pivovarnický gigant AB InBev. Ve svém závodě ve městě Magor v jižním Walesu...

Rostoucí poptávce po nealkoholickém a nízkoalkoholickém pivu jde naproti pivovarnický gigant AB InBev. Ve svém závodě ve městě Magor v jižním Walesu právě zprovoznil high-tech zařízení umožňující...

14. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Umělá inteligence je lék, nebo jed? Lidskému vkusu se nevyrovná, zní z cestovek

cestovní kancelář umělá inteligence agent dovolená vyhledávání

Cestovní kanceláře využívají umělou inteligenci k optimalizaci provozu a nabídce lepších a personalizovanějších služeb. Ačkoli může AI pomoci s některými aspekty plánování cestování, mnoho...

14. prosince 2025

Ježíšek ve stínu palem. Češi míří na Vánoce k moři, hitem je Dubaj i Afrika

Hurghada, Egypt

Poptávka po Vánocích strávených v zahraničí mezi Čechy roste. Míří na exotické dovolené, ale i na lyžařské zájezdy a do lázeňských měst. Podle leteckých společností se zájem o letenky zvedl o desítky...

14. prosince 2025  16:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.