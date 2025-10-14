Boj o rostlinný burger: Zákaz je krok zpět, tvrdí obchodníci. Komora namítá živinami

Europoslanci podpořili v minulém týdnu zákaz používání názvů řízek nebo burger pro výrobky, které nejsou z masa. Navržená změna bude nyní na programu jednání mezi Evropskou komisí a členskými státy.

Podle české potravinářské komory jde o krok správným směrem. A to hlavně kvůli tomu, že vegetariánské alternativy nemají podobné nutriční hodnoty jako výrobky živočišného původu. Proti jsou naopak vegetariánské a ekologické organizace, dlouhodobě zavedený systém označování obhajovali obchodníci.

