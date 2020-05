Potravinová soběstačnost znamená svobodu, říká šéf Zemědělského svazu

Poslanci budou ve středu projednávat zákon, který má postupně navýšit soběstačnost Česka v potravinách, která nyní stagnuje stagnuje či dokonce klesá.

Koronavirová krize, zavřené hranice a omezení pohybu poukázaly na důležitost domácí zemědělské produkce, aby byla země soběstačná. Jak je na tom Česko?

Bylo to varování a lidé si začínají konečně uvědomovat význam potravinové soběstačnosti. Česko je soběstačné v produkci obilovin či olejnin, kde vypěstujeme více, než se u nás spotřebuje, a u cukru, kde je produkce přibližně rovná spotřebě. Dobře jsme na tom i u hovězího masa nebo v produkci mléka. U hovězího je to ale díky tomu, že jeho spotřeba klesla za posledních 30 let na méně než třetinu. Horší už to je u vepřového, drůbežího masa nebo ovoce a zeleniny, kde se situace zhoršila nebo stagnuje.