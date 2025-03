Úřady cupují stravovací vyhlášku. Neberte dětem maso, říká ministerstvo

Ministerstvo školství na základě loňského testování, které provedl Státní zdravotní ústav, kde vyhláška původně vznikala, navrhlo řadu úprav. Například aby školáci dostávali dvakrát týdně bezmasé jídlo a jednou za čtrnáct dní rybu (třeba i v polévce). Radikálně plánuje omezit cukry, sladké pokrmy by mohly být nejvýše jednou za dva týdny, sladké nápoje by měly zmizet prakticky úplně. V jídelnách by se také měla používat dvě procenta biopotravin, po několika letech pět procent.

Je nezpochybnitelným faktem, že živočišná bílkovina má v průměru téměř dvojnásobnou využitelnost, než mají bílkoviny rostlinného původu. ministerstvo zemědělství