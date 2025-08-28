Quinoa a bezmasé dny. Školy se na poslední chvíli dozvěděly, jak od září vařit

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jan Drahorád
Pár dní před začátkem nového školního roku se školní jídelny oficiálně dozvěděly, jak budou moci od září nově vařit obědy. Teprve ve středu vyšla vyhláška o školním stravování, podle níž by školy měly vařit zdravější jídla.

Většina novinek bude povinná až od příštího školního roku, letos se k nim můžou školy přihlásit dobrovolně. Podle kritiků vyhlášky se však kvůli změnám větší část obědů vyhodí, protože děti potraviny jako quinoa nebo větší množství cereálních těstovin odmítnou jíst. Naopak se sníží množství jídel s bramborami a masem.

Pokud nebude výběrové menu, musí mít jídelna dva dny v týdnu bezmasé, jeden den nabídne bílé maso, jednou si bude moci vybrat mezi bílým a červeným masem a jeden den bude rybí pokrm, nebo bílé maso.

