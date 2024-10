Je ryba maso? tápaly některé školní jídelny. První už testují nové stravování

Stát stále předpokládá, že změny, které ovlivní stravování ve všech školách, začnou platit od příštího školního roku, do meziresortního připomínkového řízení, kde už novinky uvidí i široká veřejnost, je dá zhruba za měsíc.

Výběr škol šel podle Košťálové napříč celým spektrem od jídelen v malých mateřských školách, středních školách nebo internátních zařízeních, jako jsou dětské domovy. Konkrétní místa však zatím úřad nezveřejnil, což kritizuje například nevládní organizace Nesehnutí. „Je alarmující, že úředníci a úřednice drží veškeré informace pod pokličkou. Transparentnost tohoto procesu je naprosto zásadní, protože změny ve školním stravování budou mít přímý dopad na zdraví dětí a pohodu rodin v celé České republice,“ řekl za organizaci Martin Hyťha.

Výsledky samotného testování podle Košťálové přinesly většinou jenom drobné problémy. Ve třech případech jídelny nenabízely ovoce a zeleninu ke každému jídlu, v sedmi jídelnách nebyl dostatek bezmasých pokrmů nebo ryb. Nastávaly ale i kurióznější situace, třeba když pět škol považovalo rybí pokrmy za bezmasé. Podobně jídelny uvažují podle Košťálové i o některých jídlech s uzeninami. Na základech testů se podle garantky mírně zvýšilo množství masa na jedince, stejně jako množství mléka a mléčných výrobků, naopak se mírně snížily záměry na používání luštěnin a celozrnných obilovin.

Ani podle jedné z nejlepších jídelen z MŠ Parléřova v Praze 6 nebylo vše úplně jednoduché. Musely se logisticky řešit předem nákupy, aby se vše vešlo do stanovených finančních limitů. „Největší výzvou pro nás bylo sehnat potraviny, jako je celozrnný kuskus nebo těstoviny ve velkém gastrobalení,“ řekla vedoucí tamní jídelny Petra Václavíková.

Původně hodnocených jídelen mělo být 31, pět jich ale testeři vyřadili, protože neměly dostatečné softwarové systémy na přepočet potravin na kalorie. Podle Mareše ale ve chvíli, kdy se bude systém naostro spouštět, dodají softwarové společnosti adekvátní produkty.

Změny po třiceti letech

Spotřební koš udává, jaké výživové požadavky mají mít jídla ve školních jídelnách, jsou v něm zakotvené skupiny potraviny jako jsou brambory, ovoce, maso nebo zelenina, stejně jako jejich doporučené spotřeby na žáka a den. Jídelny poté podle toho, jak nakoupily potřebné suroviny na vaření dokladují, jestli normy splňují. Ve školách se v ČR stravuje každodenně zhruba 1,5 milionu dětí.

Nový spotřební koš má po 30 letech změnit stravování ve školách. Podle zatím zveřejněných plánů by mělo být na jídelníčku méně dní s masovými pokrmy, při výběru masového jídla by ale měly být větší (adekvátní) porce. Potraviny se budou sledovat v čisté hmotnosti, připraví se proto koeficienty na odečet například kostí u kuřat nebo slupek a pecek z ovoce. U mražených ryb s větším množstvím vody se pak bude muset počítat s reálným množstvím pokrmu, nikoliv operovat i s přídatnou vodou.

Připraví se i normy pro 2leté děti, které v současnosti mají podle koše stejné potřeby jako děti 6leté. Stát také plánuje využívat alternativní jídelníčky pro vegetariány už od nejmenších dětí. Podle Košťálové se tak reaguje na potřeby dětí z alternativních rodin.

Mění se pak i zařazení některých potravin do kategorií, například do ovoce a zeleniny se dosud mohly počítat müsli tyčinky, džusy nebo různé ovocné koncentráty, to by nově už být možné nemělo. Dále by mělo být zavedené ovoce a zelenina s každým jídlem, cílem novinek je také omezit pití sladkých nápojů, navýšit spotřebu ryb a luštěnin a obecně méně solit.

Zaznívá i kritika

Ač se většina odborníků shoduje, že některé změny jsou nutné, objevuje se i kritika nových plánů. Například Potravinářská komora ČR si v září postěžovala, že s ní nikdo změny nekonzultoval. „Jsme překvapeni, že stát nezajímají znalosti a zkušenosti v oblasti technologie a výroby potravin. Nyní dáváme dohromady připomínky k návrhu,“ sdělil mluvčí komory Marek Zemánek.

Podle vrchního ředitele vzdělávací sekce ministerstva školství Jana Mareše není pravda, že by se návrhy nedostaly vůbec ven, podle něj si je už školy například zapojené do pilotního testování posílají mezi sebou, na veřejnost se pak alespoň v částečné podobě dostaly i jinudy.

Podle výživové poradkyně Margit Slimákové je pak i nová legislativa zbytečně rigidní. Místo aby se školám dodaly návrhy na recepty, budou muset přepočítávat gramy cukrů na porci, což bude naprosto zbytečné, pokud dítě jídlo nesní.

Jako zásadní pro protlačení nové vyhlášky ohledně spotřebního koše do reálného fungování jídelen bude ale samozřejmě dostatek personálu ve školních jídelnách a jeho dostatečné financování. Ti ještě v létě kvůli nedostatku peněz hrozili stávkami.