Nosit vlastní obědy do jídelny? Absolutní nesmysl, znělo za klepotu vařeček

Vyhláška by měla podle předkladatelů pomoci modernizovat 30 let staré předpisy, doplnit do stravy více luštěnin, snížit množství masa nebo nařídit jídelnám používat povinně dvě procenta biopotravin. Také radikálně omezit konzumaci cukrů, změnit systém výpočtu výživových hodnot z hrubé hmotnosti na čistou, kdy se bude započítávat třeba maso bez kostí a nikoliv s nimi.

Na semináři, který svolala poslankyně Margita Balaštíková (ANO), vystupují ve čtvrtek odpůrci vyhlášky. Naopak její autoři ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), ministerstva školství nebo ministerstva zdravotnictví přes pozvání nedorazili, uvedla poslankyně. V odpolední části vystoupila za vládní koalici poslankyně Martina Ochodnická (TOP 09).

„Absolutním nesmyslem je donáška vlastní stravy do školní jídelny. Myšlenka je za tím asi hezká – snaha zvýšit inkluzi a zabránit diskriminaci,“ řekl předseda Kilberger. Podle něj tak ale nikdo nezabrání dětem přinést do školy pizzu, energetické nápoje nebo třeba kebab. „A jak to bude z hlediska hygieny? To budou mít celý den krabičku v šatně?“ ptal se. Podle něj pak budou muset provozovatelé škol nakupovat mikrovlnné trouby a lednice. Na ty jim ale podle něj zřizovatelé nepřispějí.

„A když dají ochutnat kamarádovi nějakou dobrotu, kterou si skladovali pět hodin v šatně? A bude z toho nějaký zdravotní problém? Tušíte správně, odskáče si to školní jídelna,“ dodal.

Vyhlášku zkritizovali také zástupci Národního týmu kuchařů a cukrářů či Potravinářská komora ČR. Té mimo jiné vadí ideologický přístup k dehydratovaným potravinám, které by se v jídelnách v budoucnu neměly používat.

Na konferenci vystoupila i poslankyně Alena Schillerová (ANO), která kritizovala vládní návrhy rozpočtu ohledně financování nepedagogických pracovníků. Ti nakonec budou placeni do konce letošního roku z rozpočtu ministerstva školství, stát ale navrhl je přeřadit od září pod kraje.

Tzv. změna stravovacího koše by měla začít platit po školních prázdninách. Podle informací ale nejspíš i na základě aktuálního připomínkového řízení dojde k odložení. Zda a kdy se tedy změna rozjede a v jakých parametrech, ve finále nejspíš rozhodne až vláda, která vzejde z podzimních voleb. Podle Ochodnické by nejspíš měla formálně platit už od podzimu, ale rok se nebude kontrolovat. Podle ní je na tom dohoda s krajskými hygienickými stanicemi. Není ale jasné, jak by mohly hygienické stanice něco nekontrolovat, pokud jim to bude přikazovat vyhláška.

Ochodnická se návrhu zastávala přes nesouhlasné reakce davu. Řekla, že kdyby byla v opozici, spíše než hledání bariér by řešila, jak napsat legislativu lépe. Podle ní nemusí dojít ke zdražení obědů o pětinu, jak varuje asociace, donáška vlastního jídla pak už v současnosti funguje v případě zdravotní indikace. Změna je podle ní nutná, ačkoliv nejsou školní jídelny hlavním důvodem, proč jsou děti obézní. Vyzvala k pozitivní změně v nabídce obědů a zároveň se omluvila za nejistoty ohledně financování nepedagogických pracovníků.

Eliška Selinger z SZÚ na sociální sítě napsala, že účast na semináři nepotvrdila, stejně jako její spolupracovnice Alexandra Košťálová. „Obě dvě máme dnes jiné povinnosti a v uvedeném čase se do sněmovny nedostaneme, proto jsme také účast nikdy neslíbily. Organizátoři byli opakovaně žádání o nápravu programu, ale žádosti ignorovali a akci dál i s našimi jmény propagovali na sítích,“ napsala.